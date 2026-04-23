13:13 23.04.2026

Що читають українські міністри: Кабмін поділився книжковими рекомендаціями до Дня книги

Фото: фейсбук Міністерство культури

Українські урядовці поділилися власними читацькими рекомендаціями з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права, який відзначають 23 квітня, повідомляє Міністерство культури України на своїй сторінці у Facebook.

"Для України, яка сьогодні бореться за існування і водночас прагне будувати економіку майбутнього, це важлива розмова - про роль людського капіталу, сучасних знань і рівного доступу до можливостей для всіх людей", - зазначила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, рекомендувавши книгу Клаудії Ґолдін і Лоуренса Каца "Перегони між освітою і технологіями".

Як повідомляє міністерство, перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль радить книгу Астрід Ліндґрен "Щоденники воєнного часу. 1939–1945", яку назвав "чесним свідченням війни, яке перегукується з нашим сьогоденням".

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна рекомендує книгу Ірини Пустиннікової "Карпати. Коротка історія мандрів".

"Ця книга додає контекст, відкриває історії та допомагає інакше побачити знайомі маршрути", — зазначила вона.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка звернув увагу на книгу "Розсіяне засіяне", яка, за його словами, "дуже точно відображає нинішню реальність" українських митців в умовах війни.

Міністр оборони України Михайло Федоров радить історичну працю Ярослава Грицака "Подолати минуле. Глобальна історія України": "Щоб краще знати минуле й розуміти, як формувати майбутнє".

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний рекомендує роман Івана Багряного "Сад Гетсиманський", назвавши його "книжкою про силу духу, яка особливо глибоко читається сьогодні".

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий звернув увагу на книгу Джонатана Гайдта "Тривожне покоління", яка, за його словами, допомагає переосмислити підходи до освіти під впливом технологій.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко рекомендує роман Макса Кідрука "Колонія" з циклу "Нові темні віки", який читається на одному диханні.

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова радить книгу Артура Дроня "Гемінґвей нічого не знає", назвавши її чесним свідченням юного захисника.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін рекомендує працю Фабіана Бауманна "Розділена династія", яка, за його словами, є актуальною в час переосмислення історії.

Також голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Олександр Потій звернув увагу на книгу Пітера Сенджі "П’ята дисципліна. Майстерність та практика зростання організації".

Всесвітній день книги та авторського права був започаткований ЮНЕСКО у 1995 році для популяризації читання, підтримки авторів та захисту інтелектуальної власності.

