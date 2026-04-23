Кіностудію Довженка включено до переліку "Скарбів європейської кінокультури" - рішення Європейської кіноакадемії

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка включена до переліку "Скарбів європейської кінокультури", сформованого Європейська кіноакадемія (EFA), повідомляє Державне агентство України з питань кіно на своїй фейсбук-сторінці.

"Рішення Європейської кіноакадемії підтверджує статус кіностудії як одного з ключових центрів кіновиробництва Східної Європи та важливої частини європейської культурної спадщини".

Зазначається, що ініціатива, започаткована у 2022 році, відзначає локації, які мають особливе історичне та символічне значення для європейського кінематографа.

До оновленого списку також увійшли кінотеатри та знімальні майданчики у Берлін, Стокгольм, Рига та Таллінн.

Кіностудію імені Олександра Довженка засновано у 1927 році, за час її діяльності створено понад тисячу фільмів. На студії працювали, зокрема, Олександр Довженко, Сергій Параджанов та Леонід Биков.