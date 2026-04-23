10:34 23.04.2026

У Музеї війни 26 квітня відбудеться захід пам’яті офіцера Петра Богдана

У Національний музей історії України у Другій світовій війні 26 квітня о 15:00 відбудеться публічний захід, присвячений життю та службі Петра Богдана (1980–2024) — старшого лейтенанта, начальника медичного пункту батальйону 44-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, повідомляє пресслужба музею.

Рідні та близькі військовослужбовця розкажуть про його шлях від вихованця Пласт до служби в ЗСУ, поділяться спогадами та передадуть матеріали до фондової колекції музею.

Під час заходу також представлять історії інших пластунів, які служили або служать у Силах оборони України. За даними організаторів, нині в лавах оборонців перебувають понад 500 вихованців "Пласту", понад 50 із них загинули.

У фондах музею зберігаються матеріали про пластунів Євген Подолянчук, Дмитро Пащук та Віктор Гурняк, інформацію про яких також представлять під час заходу.

Як повідомлялося, у Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві  відкриють виставку, присвячену цінностям, ідентичності та спротиву українців. Водночас генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.

Теги: #музей_війни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 20.04.2026
Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

12:13 20.04.2026
У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

15:26 16.04.2026
Савчук: на початку війни під обстрілами кияни дивилися на цей прапор, щоб зрозуміти, чи тримається місто

Савчук: на початку війни під обстрілами кияни дивилися на цей прапор, щоб зрозуміти, чи тримається місто

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

10:55 31.03.2026
У Музеї війни в Києві проведуть зустріч з Героями України

У Музеї війни в Києві проведуть зустріч з Героями України

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Кіностудію Довженка включено до переліку "Скарбів європейської кінокультури" - рішення Європейської кіноакадемії

SWEET.TV запустив шоу "Впізнай брехню" з інтеграцією YouTube-культури

Європейська кіноакадемія додала 10 нових "Скарбів європейської кінокультури", серед них – кіностудія Довженка

Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

Держкомтелерадіо припинено діяльність 6 онлайн-крамниць за розповсюдження книг держави-агресора

У Празі відкрили виставку українського митця Котика "Коли небо мовчить" - посольство

MONATIK записав пісню з військовими 80-ї бригади після поїздки на фронт - "Культурні сили"

Зеленський нагородив Наталію Сумську орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Україна очікує, що Італія не видаватиме візи російським учасникам Венеційської бієнале, – Сибіга

Латвія бойкотуватиме Венеційську бієнале, якщо в ній братиме участь Росія

