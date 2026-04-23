У Музеї війни 26 квітня відбудеться захід пам’яті офіцера Петра Богдана

Фото: пресслужба музею

У Національний музей історії України у Другій світовій війні 26 квітня о 15:00 відбудеться публічний захід, присвячений життю та службі Петра Богдана (1980–2024) — старшого лейтенанта, начальника медичного пункту батальйону 44-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, повідомляє пресслужба музею.

Рідні та близькі військовослужбовця розкажуть про його шлях від вихованця Пласт до служби в ЗСУ, поділяться спогадами та передадуть матеріали до фондової колекції музею.

Під час заходу також представлять історії інших пластунів, які служили або служать у Силах оборони України. За даними організаторів, нині в лавах оборонців перебувають понад 500 вихованців "Пласту", понад 50 із них загинули.

У фондах музею зберігаються матеріали про пластунів Євген Подолянчук, Дмитро Пащук та Віктор Гурняк, інформацію про яких також представлять під час заходу.

Як повідомлялося, у Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві відкриють виставку, присвячену цінностям, ідентичності та спротиву українців. Водночас генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.