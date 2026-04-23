Інтерфакс-Україна
Культура
10:22 23.04.2026

SWEET.TV запустив шоу "Впізнай брехню" з інтеграцією YouTube-культури

SWEET.TV запустив шоу "Впізнай брехню" з інтеграцією YouTube-культури
Фото: пресслужба SWEET.TV

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV презентував нове розважальне шоу "Впізнай брехню", перша серія якого вже доступна для перегляду на платформі, повідомляє пресслужба сервісу.

"Одним із ключових нововведень є інтеграція YouTube-культури у виробництво великих форматів. Йдеться не лише про платформу, а про зміну інтонації - більш пряму, живу та нефільтровану", — повідомила керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська в коментарі агентству.

За її словами, платформа послідовно розвиває напрям власного виробництва та залучає креаторів, які сформувалися у цифровому середовищі й мають довіру аудиторії. Саме на цьому підході побудоване шоу "Впізнай брехню".

Шоу створено у співпраці з коміками Леви на джипі, які стали капітанами команд протягом усього сезону. Формат поєднує елементи YouTube-комунікації з можливостями телевізійного продакшену.

"Шоу побудоване на імпровізації, живих реакціях і відчутті моменту, тому воно виглядає чесним і природним. Це гумор про взаємодію, емоцію і відчуття нормального життя, яке сьогодні особливо цінне", — додала Кричковська.

У центрі формату - зірки, які розповідають факти про себе або своє життя, тоді як інші учасники мають визначити, чи це правда, чи вигадка. Проєкт є адаптацією британського шоу Would I Lie to You?.

"Хотілось бути дотичним до створення справді цікавого і вайбового проєкту. А ще тому, що я справді талановитий брехун", - зазначив один із капітанів Роман Щербан.

Ведучим шоу став Тімур Мірошниченко. У першому сезоні участь беруть 34 українські артисти, зокрема Оля Полякова, Володимир Дантес, alyona alyona, Олександра Заріцька, FIЇNKA, Jerry Heil, Микита Алєксєєв, Дмитро Коляденко, Катя Осадча та Євген Янович. Нові серії шоу виходитимуть щочетверга на платформі SWEET.TV.

Як повідомлялося, SWEET.TV оголосив розіграш квитків на зйомки шоу Фабрика зірок, участь у якому можуть взяти користувачі платформи.

