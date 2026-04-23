Інтерфакс-Україна
Культура
08:21 23.04.2026

Європейська кіноакадемія додала 10 нових "Скарбів європейської кінокультури", серед них – кіностудія Довженка

Європейська кіноакадемія додала до переліку "Скарбів європейської кінокультури" ще 10 об'єктів символічного та історичного значення для європейського кіно, серед яких кіностудія Довженка в Києві, а також низка кінотеатрів, кіностудій, знімальних локацій і кіноархівів у різних країнах Європи.

Як зазначається, ініціатива спрямована на вшанування місць, які мають історичну цінність для розвитку кінематографа та потребують збереження і захисту для нинішніх і майбутніх поколінь.

До переліку увійшли історичні кінотеатри Bio Skandia у Стокгольмі, Kino International у Берліні та Splendid Palace у Ризі, кіностудія "Shqipëria e Re" у Тирані, а також кіностудія Довженка в Києві.

"…кіностудія Довженка в Києві. Названа на честь Олександра Довженка, Київська кіностудія була заснована у 1927 році, що робить її однією з найстаріших і найвизначніших кіностудій в Україні. За час свого існування вона створила понад 1000 фільмів, включаючи шедеври світового кіно, які відіграли ключову роль у становленні українського кіно як незалежного виду мистецтва", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Європейської кіноакадемії.

Рішення ухвалене після консультацій із комітетом експертів, до якого увійшли кіножурналіст і куратор Ола Салва, продюсерка та голова Ради Європейської кіноакадемії Ада Соломон, а також художня директорка Deutsche Kinemathek Хелен Гертсен.

