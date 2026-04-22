Інтерфакс-Україна
Культура
20:24 22.04.2026

Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

3 хв читати
Фото: організатори заходу

21 квітня у Києві відбувся допрем’єрний показ українського фільму KILLHOUSE, створеного за участі військовослужбовців Головного управління розвідки, 3-ї окремої штурмової бригади та Центру спеціальних операцій СБУ “Альфа”, повідомляє журналіст відділу “Культура” агентства “Інтерфакс-Україна” з місця події.

“Ця історія створена для міжнародного ринку… ми вже ведемо переговори з великими американськими компаніями, щоб зрозуміти формат дистрибуції - кінотеатри чи платформи”, - заявив режисер стрічки Любомир Левицький в коментарі агентству.

Фільм KILLHOUSE, який виходить у прокат 23 квітня, претендує на статус першого у світі художнього кіно зі зйомками на FPV-дронах і вже привернув увагу американських дистриб’юторів. Бюджет стрічки сягнув $1,1 млн - без жодного долара державної підтримки.

Творці позиціонують KILLHOUSE як тактичний екшен нового типу, що поєднує художню драматургію з реальним бойовим досвідом українських підрозділів. Стрічка базується на реальній історії першої у світі операції з порятунку людей за допомогою дронів і відтворює складну місію з евакуації цивільних із окупованої території.

У центрі сюжету - поранене подружжя, автомобіль якого потрапляє під обстріл, а також їхня 14-річна донька, яка опиняється в заручниках у ворога. До операції долучаються підрозділи ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр, а події набувають міжнародного розголосу через стрім американської журналістки.

Водночас у стрічці знялися керівник ОП Кирило Буданов, екс - голова СБУ Василь Малюк та командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, які з’являються в кадрі у ролі самих себе.

За словами Левицького, фільм став експериментом для всієї команди.

“Ми просто хотіли, щоб цей фільм існував. Ми розуміли, навіщо це потрібно. І якщо він зможе об’єднати людей - значить, ми зробили щось правильне!, - зазначив режисер.

Виробництво стрічки тривало 62 дні у період із травня по грудень 2025 року та охопило понад 40 локацій. До створення фільму долучилися понад 80 членів знімальної групи, більш як 70 акторів і близько 200 військовослужбовців.

Оператор-постановник Назар Мануляк розповів, що для зйомок із FPV-дронів використовували компактну камеру Blackmagic Micro Cinema Camera, яку інтегрували у швидкісні дрони для досягнення ефекту повного занурення.

Водночас близько 900 кадрів із моніторами та технікою були створені у постпродакшні за допомогою комп’ютерної графіки з міркувань безпеки.

“Ми не могли показувати реальні інтерфейси чи дані - вся інформація на екранах відтворена графічно”, - пояснив режисер.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментовані агенсву підкреслив, що військові активно долучалися до створення фільму.

“Бійці в перервах між виконанням бойових завдань допомагали у зйомках. Це була окрема операція, і для багатьох - справа честі”, - зазначив він.

За його словами, такі проєкти є важливими як для внутрішньої мотивації, так і для формування міжнародного іміджу України.

“Україна повинна мати свої світові блокбастери. У нас є історії, які можуть бути цікавими далеко за межами країни”, - наголосив Юсов.

Головний актор Денис Капустін зазначив, що стрічка акцентує на базових цінностях українського суспільства.

“Це історія про сім’ю, братерство, єдність - про те, що нас тримає”, - сказав він.

За словами творців, ключовий меседж KILLHOUSE - єдність: між військовими, цивільними та міжнародною спільнотою.

Наразі команда веде переговори з міжнародними дистриб’юторами та розглядає можливість виходу стрічки як у кінотеатральному прокаті, так і на стримінгових платформах, зокрема Netflix.

Також не виключається створення розширеної серіальної версії фільму.

Очікується, що після старту прокату, який відбудеться вже 23 квітня в Україні стрічка буде представлена і на міжнародному ринку.

 

Автор: Ольга Левкун

Теги: #фільм #killhouse #любомир_левицький #буданов #малюк #сбу #білецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА