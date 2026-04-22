Інтерфакс-Україна
Культура
15:44 22.04.2026

Держкомтелерадіо припинено діяльність 6 онлайн-крамниць за розповсюдження книг держави-агресора

1 хв читати
Фото: Держкомтелерадіо

Державним комітетом телебачення тат радіомовлення України спільно зі Службою безпеки була припинена протиправна діяльність низки інтернет-магазинів, що здійснювали реалізацію російської видавничої продукції.

"Під час моніторингу виявлено низку інтернет-магазинів – Storinkabook, IQbook, Po4itayka, Po4itaemka, Knigomania та Knygomania, що здійснювали протиправну діяльність з реалізації видавничої продукції держави-агресора, зокрема пропонували до продажу літературу російських підсанкційних видавництв "Эксмо", "АСТ", "Центрполиграф" та "Питер". Крім того, в асортименті онлайн-крамниць зафіксовано видання, випущені видавництвами держави-агресора після початку повномасштабного вторгнення та, ймовірно, незаконно доставлені на територію України", – йдеться у повідомленні на сайті Держкомтелерадіо.

Перевірка також встановила, що власники вебсайтів порушили Закон України "Про електронну комерцію", приховавши інформацію про свій правовий статус та місцезнаходження.

Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України за результатами спільної роботи Держкомтелерадіо та СБУ ухвалив рішення про обмеження доступу до вказаних ресурсів.

Зазначається, що відновлення доступу до сайтів можливе лише після завершення дії воєнного стану, за умови легалізації власників ресурсів та повного приведення їхньої діяльності у відповідність до українського законодавства.

У Держкомтелерадіо нагадали, що у співпраці з СБУ з липня 2025 року заблоковано 31 книжкову онлайн-крамницю, що розповсюджували продукцію держави-агресора. Водночас п’ять магазинів заблоковано повторно через спроби відновити незаконну діяльність на нових доменах.

Теги: #сбу #книги #держкомтелерадіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА