У Празі відкрили виставку українського митця Котика "Коли небо мовчить" - посольство

У Галереї міста Праги "Trojský zámek" за організації Посольства України в Чехії відбулася виставка молодого українського художника Артура Котика під назвою "Коли небо мовчить", повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

"Ця виставка є також проявом спротиву української культури. Дуже важливо, що Україну сприймають не лише як жертву російської агресії, але й як країну миру та єдності", - зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Василь Зварич.

Як повідомили організатори, Артур Котик почав займатися живописом під впливом повномасштабної російської агресії проти України. На початку вторгнення він перебував у Празі, де розпочав творчу діяльність, а згодом повернувся в Україну, продовжуючи працювати над своїми роботами.

Під час відкриття виставки посол подякував митцю за гідне представлення України у світі, а також висловив вдячність Галереї міста Праги за підтримку та наданий простір для проведення заходу.

"Ваша присутність сьогодні - це більше, ніж просто відвідування виставки. Це символ підтримки, емпатії та солідарності з Україною. Саме завдяки цьому ми маємо ще більше натхнення продовжувати боротьбу за свободу", - підкреслив Зварич.

У заході взяли участь представники дипломатичного корпусу, культурної спільноти та громадськості.

Виставка "Коли небо мовчить" демонструє мистецьку рефлексію автора на події війни та є частиною культурної дипломатії України за кордоном.

Галерея міста Праги є однією з ключових культурних інституцій столиці Чехії, що регулярно приймає міжнародні мистецькі проєкти та підтримує українських митців під час повномасштабної війни.