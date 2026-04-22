13:06 22.04.2026

MONATIK записав пісню з військовими 80-ї бригади після поїздки на фронт - "Культурні сили"

Фото: пресслужба культурні сили.

Платформа "Культурні сили" презентувала десятий епізод проєкту "Фронтова Студія" за участю артиста MONATIK, який був створений після кількаденної роботи музиканта в розташуванні 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Сумському напрямку, повідомляє пресслужба.

"Я їхав із абсолютно чистим розумом і великим бажанням бути корисним. Сьогодні це важливо для кожного - де б ми не були. Війна - це бруд, кров, втрати, біль. Але водночас наші люди тримаються і тримають інших", - зазначив MONATIK.

Як повідомляють "Культурні сили", під час поїздки артист повністю занурився в армійські будні: пройшов інтенсив на полігоні, відпрацьовував штурмові дії, працював зі стрілецькою зброєю та гранатометом, а також опанував керування безпілотниками і наземними роботизованими комплексами.

Зазначається, що досвід перебування разом із військовими став основою для створення нового треку «С.У.МИ25», у якому відображені особисті рефлексії артиста та голоси бійців. MONATIK залучив військовослужбовців до запису композиції.

"Для мене велика честь, що голоси воїнів, які сьогодні захищають країну, звучать у цій композиції", - підкреслив музикант.

За словами артиста, пісня має на меті стати «містком» між фронтом і тилом та передати спільні емоції для українців по обидва боки війни.

"Я хочу, щоб вона стала мостиком між тими, хто в окопі, і тими, хто чекає вдома. Щоб вони відчували одні й ті самі емоції", - додав він.

У "Культурних силах" наголосили, що 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада є одним із найдосвідченіших підрозділів ЗСУ, який брав участь у ключових бойових операціях від 2014 року до сьогодні, включно з боями за Слов’янськ, Бахмут, а також контрнаступами на півдні та сході України. Наразі бригада виконує бойові завдання на Сумському напрямку.

У межах проєкту "Фронтова Студія" "Культурні сили" продовжують документувати взаємодію митців і військових, створюючи культурний продукт як елемент підтримки та інформаційного спротиву.

Платформа "Культурні сили" об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів і волонтерів. До її складу входять проєкти "Культурний десант", "Фронтова Студія", "Книга на фронт", "Оркестр 59" та "РадіоПіхота". Щомісяця учасники платформи проводять близько 200 виступів у зоні бойових дій і передають військовим понад 1200 книг.

