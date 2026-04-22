Зеленський нагородив Наталію Сумську орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження акторки Наталії Сумської орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Відповідний указ №325/2026 розміщено на сайт президента.

У тексті документа вказується, що Сумську було нагороджено за "значний особистий внесок у розвиток української культури та театрального мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність".

Наталія Сумська народилася 22 квітня 1956 у селі Катюжанка Київської області Української РСР.

У 1977 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

З 1977 – акторка Національного академічного театру ім. Івана Франка.

З осені 2003 до початку 2010 року була ведучою програми "Ключовий момент" на телеканалі "Інтер".

З 2016 року – член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Наталія Сумська – провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).