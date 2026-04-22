Україна очікує, що Італія не видаватиме візи російським учасникам Венеційської бієнале, – Сибіга

Україна ставить питання, аби Італія як приймаюча сторона не видавала візи російським учасникам Венеційської бієнале-2026, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

"Бієнале. Звичайно, що це було обговорено (під час візиту президента до Італії – ІФ-У). Ми санкціонували тих осіб, російських учасників. І ми зараз ставимо питання, аби їм не видали візи. Приймаюча сторона – Італія. Ми дуже сподіваємося, що нас почують", – сказав міністр.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, заснувавши свій павільйон у 1914 році. Однак її виставку на 59-й бієнале у 2022 році було скасовано 27 лютого – через кілька днів після вторгнення. У 2024-му Венеційська бієнале знову відбулася без участі Росії.

Організатори Венеційській бієнале 4 березня 2026р. оприлюднили списки учасників, які відкриють національні павільйони. Серед них є й Росія, яка не брала участь із 2022 року.

10 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, які виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах.

Відповідний указ №305/2026 опубліковано на сайті глави держави.

Як повідомила пресслужба президента, усі підсанкційні особи пов’язані з участю РФ в 61-й Венеційській бієнале.