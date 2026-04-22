Латвія бойкотуватиме Венеційську бієнале, якщо в ній братиме участь Росія

Фото: Pixabay

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце, яка очолила спільну позицію 25 європейських країн із закликом виключити Росію з учасників Венеційської бієнале, заявила, що бойкотуватиме відкриття фестивалю 9 травня, якщо Москва візьме в ній участь, повідомляє Politico.

Зазначається, що допуск Росії до участі надасть державі-агресору, проти якої введено санкції, "легітимність завдяки великій європейській культурній платформі, що фінансується за рахунок європейських коштів", та попередило, що особи, пов’язані з павільйоном, мають зв’язки з російськими державними структурами та прокремлівськими наративами.

Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила у вівторок, що блок має намір скоротити фінансування Венеціанської бієнале після того, як організатори виставки прийняли рішення знову допустити російських митців до участі у виставці 2026 року.

"Поки Росія бомбить музеї, руйнує церкви та намагається знищити українську культуру, їй не можна дозволяти виставляти власну", – сказала Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. "Повернення Росії на Венеціанську бієнале є морально неправильним, і ЄС має намір скоротити її фінансування".

У листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та Каллас 37 депутатів Європарламенту також закликали ЄС призупинити фінансування – яке, за оцінками, становить близько EUR2 млн на три роки – та розглянути можливість введення обмежувальних заходів щодо осіб, пов’язаних із російським павільйоном.