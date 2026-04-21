Інтерфакс-Україна
Культура
20:17 21.04.2026

У Києві проведуть масовий флешмоб зі скакалками в межах Urban Flow: Jump 2.0

У Києві проведуть масовий флешмоб зі скакалками в межах Urban Flow: Jump 2.0
Фото: Pixabay

25 квітня в Урбан-парку на території ВДНГ відбудеться масовий флешмоб зі скакалками Urban Flow: Jump 2.0, який об’єднає аматорів, спортсменів і всіх охочих долучитися до активного способу життя, повідомляють організатори.

"Urban Flow: Jump - це формат, де спорт поєднується з музикою, ритмом і містом. Тут не потрібна спеціальна підготовка - достатньо прийти і включитися в процес", - зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 10:10 і передбачає відкриту розминку, показові виступи та спільний флешмоб за участі відвідувачів.

У програмі, зокрема, відкрита розминка з Катериною Нікітіною, показові виступи та трюки на скакалці від Анастасії Косенко, а також DJ-сет.

Організаторами події виступають Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Як зазначається, подія є частиною ширшого руху за розвиток доступного спорту в міському просторі та популяризацію простих форматів фізичної активності.

