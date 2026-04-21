Інтерфакс-Україна
Культура
20:05 21.04.2026

У Києві відбудеться прем’єра вистави "Доктор Серафікус" за Домонтовичем

У Києві відбудеться прем'єра вистави "Доктор Серафікус" за Домонтовичем
2 та 3 травня у Києві відбудеться прем’єра вистави "Доктор Серафікус" за однойменним романом В. Домонтовича у постановці Малого театру, повідомляє пресслужба театру.

"Це історія про святого генія чи про заплутаного в собі дивака? Очевидної відповіді немає. Є люди, які одночасно потворні й притягальні. Недосяжні у своїй геніальності й нестерпні у своєму побуті. У нашій виставі є можливість роздивитися такого персонажа зблизька - ніби під мікроскопом", - розповів режисер і автор інсценізації Станіслав Весельський.

Як зазначається, постановка побудована не як лінійна оповідь, а як серія театральних есеїв, де текст роману пропущений крізь музику, рух і гру. У центрі вистави - постать інтелектуала Василя Комахи на тлі Києва 1920-х років.

У театрі також експериментують із формою подачі, зокрема через стилізацію анотації вистави під систему приміток, характерну для головного героя твору. Окрему роль у виставі відіграє сценографія, побудована на принципі к’яроскуро — різких контрастів світла і тіні, які формуються безпосередньо на сцені за допомогою рухомих світлових приладів.

Головні ролі у виставі виконують Марія Чуприненко, Христина Дейлик, Ігор Чебан та Ігор Бідненко. Над постановкою також працювали художники з костюмів Аліна та Дмитро Сердюк (бренд byMe), музиканти гурту Chubareenee, які виконуватимуть музику наживо, композитор Сергій Дударєв, звукорежисер Давид Згардан, хореографка Вікторія Степанкова та художниця з гриму Катерина Скорих. До проєкту як консультант долучився літературознавець В’ячеслав Левицький.

