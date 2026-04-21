На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

На території ВДНГ 30 квітня вперше відкриють для публічного огляду монументальні панно радянського періоду в межах презентації дослідницького проєкту "(НЕ)виставка", повідомляє пресслужба комплексу.

"Це дослідження - перший крок у проєкті створення Музею монументальної пропаганди на ВДНГ. Якщо на підставі його результатів ми дійдемо висновку, що такий музей має право бути саме тут, наступним етапом стане конкурс на розробку концепції, далі - проєктування, а потім - створення музею", - заявив у ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

За його словами, реалізація ініціативи передбачає кілька етапів, водночас кожен із них може бути переглянутий або поставлений на паузу залежно від обставин.

"Ми переконані, що це правильний шлях, але важливо розуміти, що проєкт може бути зупинений або змінений на будь-якому етапі", — додав він.

Водночас керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович зазначив, що Експоцентр уже сьогодні відіграє роль у формуванні сучасної культурної ідентичності.

"Експоцентр сьогодні є культурною інституцією, яка поєднує різні формати - освіту, мистецтво, науку, реабілітацію військових. Він уже долучений до творення сучасної ідентичності. Питання лише в тому, чи його роль буде більш проактивною, чи радше підтримуючою - і це має визначити сама спільнота", - сказав він.

За його словами, відкриття монументальних панно є частиною ширшого процесу осмислення складної спадщини, особливо в умовах війни.

"Мистецтво у просторі Експоцентру потребує переосмислення. З одного боку - це твори українських митців, з іншого - елемент радянської пропаганди. Чим довше триває війна, тим гострішими стають питання про те, що ми беремо із собою у майбутнє, а що ні, а також як відділити тоталітарні пережитки від значимої спадщини", — наголосив Дробович.

Він додав, що такі об’єкти є наочним прикладом складності теми та можуть стати інструментом для ширшого суспільного діалогу.

Презентація проєкту та відкриття панно мають започаткувати публічну дискусію щодо місця радянської спадщини ВДНГ у сучасному культурному просторі України та підходів до її переосмислення.