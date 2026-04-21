18:42 21.04.2026

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Андріянов, Ер Горбач, Гордієнко, Дроздов, Кохан і Остріков

Серед експертів програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" будуть режисер Дмитро Андріянов, Марина Ер Горбач, кінопродюсер Максим Сердюк, анімаційний режисер Сергій Кушнеров, скрипалька Богдана Півненко, театральна режисерка Тамара Трунова, фотограф Саша Маслов, відеоблогер Віталій Гордієнко, кінопродюсер Максим Асадчий, прподючер Віталій Дроздов, відеоблогер Володимир Кохан, кінознавиця Альона Пензій, кінопродюсерка Наталія Лібет і режисер Павло Остріков, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Експерти, які будуть оцінювати програму… у нас їх буде приблизно 120. Вони будуть по всіх категоріях цього культурного проєкту", – сказала Бережна на події "Як зменшити вплив російського контенту в Україні?" у вівторок в Києві.

За її словами, повний перелік буде оприлюднено згодом.

Раніше віцепрем’єрка повідомляла, що серед експертів проєкту будуть: режисер Мстислав Чернов, кінопродюсер Володимир Яценко, хореографка Олена Коляденко, журналістка Юлія Тимошенко, продюсер Володимир Завадюк, директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров, кінорежисер Антоніо Лукіч, режисер Алан Бадоєв, анімаційний режисер Олександра Рубан, музикант Павло Гудімов, театральні режисери Іван Уривський і Владислав Троїцький, директорка міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська, продюсер і засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, продюсер Олексій Гладушевський, арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф, режисер і продюсер Євген Лавренчук, музикознавиця Люба Морозова, генеральний продюсер франко-українського фестивалю молодого кіно "МІСТ" Сергій Міранков.

Для організації і проведення конкурсів будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, Міністерством культури – комісія з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; Державним агентством з питань кіно – з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти – з відбору проектів у сфері сучасної музики, з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва, з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть 5 експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

