Презентовано новий маршрут у складі Шляху святого Якова в Україні

Україна розширяє участь у європейському культурному маршруті, шляхах святого Якова (Camino de Santiago), було презентовано нову ділянку, Руський шлях (Camino Ruteno), повідомляє пресслужба Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ).

"Розвиток українських маршрутів Camino – це чудова туристична ініціатива і надзвичайно важливий інструмент інтеграції України до європейського культурного простору. Об’єднання українських шляхів із європейською мережею через Польщу відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, культурного обміну та залучення туристів", - прокоментувала Голова ДАРТ Наталя Табака за підсумками міжнародного туристичного форуму, якій відбувся у Винниці.

В центрі уваги учасників форуму, були дві ділянки: Подільський шлях (Camino Podolico), який функціонує з 2021 року і вже інтегрований до Європейської федерації Шляху святого Якова, та Руський шлях (Camino Ruteno), який нині перебуває на етапі формування.

Новий маршрут Camino Ruteno пролягатиме Тернопільською, Івано-Франківською і Львівською областями й охопить княжі міста історичної Галичини: Чортків, Галич, Звенигород і Львів. Кінцевою його точкою стане село Шегині на кордоні з Польщею. Загальна протяжність маршруту становитиме майже 460 кілометрів, з них Camino Ruteno - близько 355 км.

В Івано-Франківській області Camino Ruteno проходитиме у межах етнорегіону Опілля , шлях охоплюватиме орієнтовно 160 км, розділених на 6 ділянок з п’ятьма ночівлями – у селі Маріямпіль, місті Галич, селищі Більшівці, селі Чесники та місті Рогатин.

Очільниця ДАРТ також підкреслила, що подібні проєкти відіграють важливу роль у розвитку внутрішнього туризму та сприяють відновленню українців. Зокрема, локації українського Camino потенційно можуть стати частиною нової національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення", яка має на меті підтримку психоемоційного та фізичного стану громадян через подорожі країною.

"Я переконаний, що Camino Podolico, Camino Ruteno і їх об’єднання з європейськими шляхами Camino de Santiago через Польщу – це важливий крок у формуванні спільного європейського майбутнього українських маршрутів Каміно, що дозволить всім нам почуватися єдиною спільною європейською сім’єю", – сказав віцепрезидент Європейської Федерації шляху святого Якова, заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

Важливим сигналом міжнародної підтримки стала участь у форумі президента Європейської федерації Шляху святого Якова Ільдефонсо де ла Кампи Монтенегро. Його візит до України засвідчив солідарність європейської спільноти та готовність до подальшої співпраці у розвитку маршрутів Camino в Україні.

Під час заходу міжнародні партнери з Іспанії, Бельгії, Польщі, Нідерландів і Латвії поділилися практиками розбудови шляхів святого Якова у своїх країнах, зокрема досвідом їхнього впливу на локальну економіку, підприємництво та розвиток громад.