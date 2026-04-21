Інтерфакс-Україна
16:14 21.04.2026

Презентовано новий маршрут у складі Шляху святого Якова в Україні

Україна розширяє участь у європейському культурному маршруті, шляхах святого Якова (Camino de Santiago), було презентовано нову ділянку, Руський шлях (Camino Ruteno), повідомляє пресслужба Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ).

"Розвиток українських маршрутів Camino – це чудова туристична ініціатива і надзвичайно важливий інструмент інтеграції України до європейського культурного простору. Об’єднання українських шляхів із європейською мережею через Польщу відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, культурного обміну та залучення туристів", - прокоментувала Голова ДАРТ Наталя Табака за підсумками міжнародного туристичного форуму, якій відбувся у Винниці.

В центрі уваги учасників форуму, були дві ділянки: Подільський шлях (Camino Podolico), який функціонує з 2021 року і вже інтегрований до Європейської федерації Шляху святого Якова, та Руський шлях (Camino Ruteno), який нині перебуває на етапі формування.

Новий маршрут Camino Ruteno пролягатиме Тернопільською, Івано-Франківською і Львівською областями й охопить княжі міста історичної Галичини: Чортків, Галич, Звенигород і Львів. Кінцевою його точкою стане село Шегині на кордоні з Польщею. Загальна протяжність маршруту становитиме майже 460 кілометрів, з них Camino Ruteno - близько 355 км.

В Івано-Франківській області Camino Ruteno проходитиме у межах етнорегіону Опілля , шлях охоплюватиме орієнтовно 160 км, розділених на 6 ділянок з п’ятьма ночівлями – у селі Маріямпіль, місті Галич, селищі Більшівці, селі Чесники та місті Рогатин.

Очільниця ДАРТ також підкреслила, що подібні проєкти відіграють важливу роль у розвитку внутрішнього туризму та сприяють відновленню українців. Зокрема, локації українського Camino потенційно можуть стати частиною нової національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення", яка має на меті підтримку психоемоційного та фізичного стану громадян через подорожі країною.

"Я переконаний, що Camino Podolico, Camino Ruteno і їх об’єднання з європейськими шляхами Camino de Santiago через Польщу – це важливий крок у формуванні спільного європейського майбутнього українських маршрутів Каміно, що дозволить всім нам почуватися єдиною спільною європейською сім’єю", – сказав віцепрезидент Європейської Федерації шляху святого Якова, заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

Важливим сигналом міжнародної підтримки стала участь у форумі президента Європейської федерації Шляху святого Якова Ільдефонсо де ла Кампи Монтенегро. Його візит до України засвідчив солідарність європейської спільноти та готовність до подальшої співпраці у розвитку маршрутів Camino в Україні.

Під час заходу міжнародні партнери з Іспанії, Бельгії, Польщі, Нідерландів і Латвії поділилися практиками розбудови шляхів святого Якова у своїх країнах, зокрема досвідом їхнього впливу на локальну економіку, підприємництво та розвиток громад.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 07.04.2026
Українці матимуть змогу активніше використовувати подорожі як інструмент психоемоційного та фізичного відновлення й наповнення – голова ДАРТ Наталя Табака

Українці матимуть змогу активніше використовувати подорожі як інструмент психоемоційного та фізичного відновлення й наповнення – голова ДАРТ Наталя Табака

16:02 03.03.2026
До ДАРТ не надходило звернень від українських громадян, які перебувають в ОАЕ

До ДАРТ не надходило звернень від українських громадян, які перебувають в ОАЕ

16:54 25.02.2026
Туризм має стати інструментом відновлення економіки України - думка

Туризм має стати інструментом відновлення економіки України - думка

16:33 19.02.2026
Туристична галузь у 2025р збільшила податкові находження на 50,6%

Туристична галузь у 2025р збільшила податкові находження на 50,6%

14:24 18.12.2025
В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

В Києві представили концепцію розвитку туризму на 2026 рік

17:43 15.12.2025
Раннє бронювання турів до Туреччини від Turpoisk: найкращий спосіб зекономити на літньому відпочинку

Раннє бронювання турів до Туреччини від Turpoisk: найкращий спосіб зекономити на літньому відпочинку

19:25 16.09.2025
Кіпр у 2024 році відвідали не менше 25 тис. громадян України – посол

Кіпр у 2024 році відвідали не менше 25 тис. громадян України – посол

14:26 16.09.2025
Нову систему сплати туристичного збору для паломників запустили в Умані

Нову систему сплати туристичного збору для паломників запустили в Умані

18:38 18.04.2025
Кабмін призначив Наталю Табаку на посаду голови Держагентства розвитку туризму

Кабмін призначив Наталю Табаку на посаду голови Держагентства розвитку туризму

17:39 22.01.2025
Надходження від туризму можуть зрости удесятеро - голова ДАРТ

Надходження від туризму можуть зрости удесятеро - голова ДАРТ

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

У Києві проведуть масовий флешмоб зі скакалками в межах Urban Flow: Jump 2.0

У Києві відбудеться прем’єра вистави "Доктор Серафікус" за Домонтовичем

На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Андріянов, Ер Горбач, Гордієнко, Дроздов, Кохан і Остріков

Ватикан представить проєкт "Вухо - це око душі" на Венеційській бієнале-2026

Безбар’єрність у музеях: у Києві завершать освітній проєкт "Музей для кожного"

Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

