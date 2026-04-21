Ватикан представить проєкт "Вухо - це око душі" на Венеційській бієнале-2026

Фото: discover

Павільйон Святого Престолу на 61-й Венеційська бієнале 2026 року представить міждисциплінарний проєкт "Вухо - це око душі", що об’єднає сучасних митців, музикантів і мислителів навколо теми слухання як духовного досвіду, повідомляє Дикастерій з питань культури та освіти Святого Престолу.

"Проєкт постає як своєрідна “звукова молитва”, що запрошує до споглядального слухання", — йдеться в описі павільйону.

Експозиція натхненна постаттю середньовічної абатиси, композиторки та містики Гільдегарда Бінгенська та досліджує взаємозв’язок звуку, духовності та мистецтва.

Кураторами павільйону виступили Ганс Ульріх Обріст та Бен Вікерс у співпраці з Soundwalk Collective. Проєкт реалізують у двох локаціях у Венеції - саду кармелітів у районі Каннареджо та комплексі Santa Maria Ausiliatrice у Кастелло. Серед учасників - відомі митці та музиканти, зокрема Brian Eno, Patti Smith, FKA twigs, а також Jim Jarmusch.

Загалом у проєкті беруть участь понад два десятки авторів, чиї роботи створені спеціально для павільйону та зосереджені на темах споглядання, тиші та внутрішнього досвіду. Виставка проходитиме в межах Венеційської бієнале з травня до листопада 2026 року.

Венеційська бієнале є однією з найпрестижніших міжнародних мистецьких подій, у межах якої країни представляють власні павільйони як форму культурної репрезентації.