11:03 21.04.2026

Ватикан представить проєкт "Вухо - це око душі" на Венеційській бієнале-2026

Павільйон Святого Престолу на 61-й Венеційська бієнале 2026 року представить міждисциплінарний проєкт "Вухо - це око душі", що об’єднає сучасних митців, музикантів і мислителів навколо теми слухання як духовного досвіду, повідомляє Дикастерій з питань культури та освіти Святого Престолу.

"Проєкт постає як своєрідна “звукова молитва”, що запрошує до споглядального слухання", — йдеться в описі павільйону.

Експозиція натхненна постаттю середньовічної абатиси, композиторки та містики Гільдегарда Бінгенська та досліджує взаємозв’язок звуку, духовності та мистецтва.

Кураторами павільйону виступили Ганс Ульріх Обріст та Бен Вікерс у співпраці з Soundwalk Collective. Проєкт реалізують у двох локаціях у Венеції - саду кармелітів у районі Каннареджо та комплексі Santa Maria Ausiliatrice у Кастелло. Серед учасників - відомі митці та музиканти, зокрема Brian Eno, Patti Smith, FKA twigs, а також Jim Jarmusch.

Загалом у проєкті беруть участь понад два десятки авторів, чиї роботи створені спеціально для павільйону та зосереджені на темах споглядання, тиші та внутрішнього досвіду. Виставка проходитиме в межах Венеційської бієнале з травня до листопада 2026 року.

Венеційська бієнале є однією з найпрестижніших міжнародних мистецьких подій, у межах якої країни представляють власні павільйони як форму культурної репрезентації.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 10.04.2026
Зеленський увів санкції проти 5 російських культурних пропагандистів, пов'язаних із участю РФ у Венеційській бієнале

Зеленський увів санкції проти 5 російських культурних пропагандистів, пов'язаних із участю РФ у Венеційській бієнале

13:43 20.03.2026
Венеційська бієнале заявила, що участь Росії не порушує чинний санкційний режим

Венеційська бієнале заявила, що участь Росії не порушує чинний санкційний режим

12:33 10.03.2026
Бережна про участь України у Бієнале у разі присутності РФ: Для нас це важливий майданчик для демонстрації політичного сигналу

Бережна про участь України у Бієнале у разі присутності РФ: Для нас це важливий майданчик для демонстрації політичного сигналу

12:11 08.03.2026
Сибіга та Бережна вказують на неприпустимість участі РФ у Венеційській бієнале – заява

Сибіга та Бережна вказують на неприпустимість участі РФ у Венеційській бієнале – заява

11:27 06.03.2026
Очільник МЗС Литви засудив рішення Венеційського бієнале про допуск РФ до участі

Очільник МЗС Литви засудив рішення Венеційського бієнале про допуск РФ до участі

18:31 26.02.2026
Венеційська бієнале-2026 оголосила тему “In Minor Keys” та список учасників

Венеційська бієнале-2026 оголосила тему “In Minor Keys” та список учасників

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Безбар’єрність у музеях: у Києві завершать освітній проєкт "Музей для кожного"

Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

"Фабрика зірок" повертається: SWEET.TV розігрує квитки на зйомки шоу

Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

Російські війська пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури – Буданов

