Безбар’єрність у музеях: у Києві завершать освітній проєкт "Музей для кожного"

24 квітня 2026 року о 13:00 у Національний музей історії України відбудеться урочисте завершення освітнього проєкту "Музей для кожного", спрямованого на розвиток безбар’єрності в музейному середовищі, повідомляють організатори.

"Зміни, про які ми говоримо в межах проєкту, є частиною ширших процесів - формування відкритого і доступного суспільства", - зазначають організатори.

Проєкт тривав кілька місяців і передбачав навчання учасників створенню просторової, комунікаційної та психологічної безбар’єрності у музеях для ветеранів, людей із порушеннями слуху, зору, інтелектуального розвитку, а також дітей різного віку.

У межах заходу відбудеться панельна дискусія "Доступний музей: виклики та можливості", яка об’єднає експертів, представників уряду та партнерів проєкту. Учасники обговорять роль сучасного музею як інклюзивного простору, що забезпечує доступ до знань, підтримки та суспільного діалогу.

Серед почесних гостей — радниця-уповноважена президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, представник ініціативи "Культурні сили України" Юрій Іваськевич та директор ГО "Трініті Хаб" Іван Лукасевич.

Як повідомлялося, Культурні сили України передала до фондів музеїв Києва нові мистецькі роботи, поповнивши колекції творами сучасного українського мистецтва.