Інтерфакс-Україна
Культура
10:54 21.04.2026

Безбар’єрність у музеях: у Києві завершать освітній проєкт "Музей для кожного"

Фото: організатори заходу

24 квітня 2026 року о 13:00 у Національний музей історії України відбудеться урочисте завершення освітнього проєкту "Музей для кожного", спрямованого на розвиток безбар’єрності в музейному середовищі, повідомляють організатори.

"Зміни, про які ми говоримо в межах проєкту, є частиною ширших процесів - формування відкритого і доступного суспільства", - зазначають організатори.

Проєкт тривав кілька місяців і передбачав навчання учасників створенню просторової, комунікаційної та психологічної безбар’єрності у музеях для ветеранів, людей із порушеннями слуху, зору, інтелектуального розвитку, а також дітей різного віку.

У межах заходу відбудеться панельна дискусія "Доступний музей: виклики та можливості", яка об’єднає експертів, представників уряду та партнерів проєкту. Учасники обговорять роль сучасного музею як інклюзивного простору, що забезпечує доступ до знань, підтримки та суспільного діалогу.

Серед почесних гостей — радниця-уповноважена президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, представник ініціативи "Культурні сили України" Юрій Іваськевич та директор ГО "Трініті Хаб" Іван Лукасевич.

Як повідомлялося, Культурні сили України передала до фондів музеїв Києва нові мистецькі роботи, поповнивши колекції творами сучасного українського мистецтва.

 

Теги: #культурні_сили #національний_музей_історії_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 15.04.2026
Писанки, створені військовими, можуть привернути увагу до України - співкоординатор “PEACEанок”

Писанки, створені військовими, можуть привернути увагу до України - співкоординатор “PEACEанок”

18:20 14.04.2026
У Києво-Печерській лаврі відкриють проєкт "Листи з фронту" про досвід війни

У Києво-Печерській лаврі відкриють проєкт "Листи з фронту" про досвід війни

12:08 10.04.2026
Веснянки у воєнному контексті: “Культурні сили” презентували альбом “AWAKE”

Веснянки у воєнному контексті: “Культурні сили” презентували альбом “AWAKE”

14:19 06.04.2026
Від фронту до мистецтва: “Культурні сили” поповнили картинами фонд Музею Києва та готують нові проєкти

Від фронту до мистецтва: “Культурні сили” поповнили картинами фонд Музею Києва та готують нові проєкти

14:14 02.04.2026
Музей Києва та “Культурні сили” проведуть мистецьку імпрезу до виставки Івана Марчука

Музей Києва та “Культурні сили” проведуть мистецьку імпрезу до виставки Івана Марчука

12:30 02.04.2026
Національний музей історії України презентував програму на квітень: лекції, виставки та події для дітей і дорослих

Національний музей історії України презентував програму на квітень: лекції, виставки та події для дітей і дорослих

17:48 01.04.2026
Автор хіта “Доброго вечора, ми з України” записав новий трек для морпіхів 38-ї бригади

Автор хіта “Доброго вечора, ми з України” записав новий трек для морпіхів 38-ї бригади

19:16 25.03.2026
У Києві на Алеї українського війська відкрили пам’ятний знак на честь Нацгвардії

У Києві на Алеї українського війська відкрили пам’ятний знак на честь Нацгвардії

13:50 03.03.2026
“Культурні сили” презентували кліп “Прифронтове дитинство” про життя дітей під час війни

“Культурні сили” презентували кліп “Прифронтове дитинство” про життя дітей під час війни

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Ватикан представить проєкт "Вухо - це око душі" на Венеційській бієнале-2026

Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

"Фабрика зірок" повертається: SWEET.TV розігрує квитки на зйомки шоу

Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

Російські війська пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури – Буданов

