Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026

Одним із перших проєктів, поданих на програму підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" є спортивна драма про Ольгу Харлан, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна..

"Нарешті ділимось проєктами, які вже подались на Тисячовесну. Одна з перших заявок – це спортивна драма про Ольгу Харлан, олімпійську чемпіонку і одну з найсильніших постатей сучасного українського спорту. Команда фільму вже публічно розповіла про подану заявку… Символічно, що одним із перших поданих проєктів стала стрічка про боротьбу у спортивному просторі – там, де Україна щодня виборює своє право бути почутою. Як і в спорті, в українській культурі не може бути нейтральності там, де йдеться про ідентичність і вплив", – написала Бережна на сторінці у Facebook.

Режисерка Надія Парфан у дописі під постом запитала, чи планується так само висвітлювати проєкти інших конкурсантів на офіційних сторінках організаторів конкурсу? Бережна відповіла: "Розповіли про першу заявку у сфері кіно з дозволу команди. Вони публічно анонсували свою участь в ініціативі. Якщо перші ластівки в інших напрямках дозволять – теж розповімо. Далі плануємо регулярно ділитися загальною статистикою – інформувати про кількість поданих заявок. Радіємо кожній заявці і надіємося, що така інформація надихне інших подаватися на конкурс!".

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Для організації і проведення конкурсів будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, Міністерством культури – комісія з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; Державним агентством з питань кіно – з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти – з відбору проектів у сфері сучасної музики, з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва, з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть п'ять експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.