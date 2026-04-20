Інтерфакс-Україна
Культура
21:11 20.04.2026

Однією з перших заявок на "Тисячовесну" є фільм про Ольгу Харлан – Бережна

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Одним із перших проєктів, поданих на програму підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" є спортивна драма про Ольгу Харлан, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна..

"Нарешті ділимось проєктами, які вже подались на Тисячовесну. Одна з перших заявок – це спортивна драма про Ольгу Харлан, олімпійську чемпіонку і одну з найсильніших постатей сучасного українського спорту. Команда фільму вже публічно розповіла про подану заявку… Символічно, що одним із перших поданих проєктів стала стрічка про боротьбу у спортивному просторі – там, де Україна щодня виборює своє право бути почутою. Як і в спорті, в українській культурі не може бути нейтральності там, де йдеться про ідентичність і вплив", – написала Бережна на сторінці у Facebook.

Режисерка Надія Парфан у дописі під постом запитала, чи планується так само висвітлювати проєкти інших конкурсантів на офіційних сторінках організаторів конкурсу? Бережна відповіла: "Розповіли про першу заявку у сфері кіно з дозволу команди. Вони публічно анонсували свою участь в ініціативі. Якщо перші ластівки в інших напрямках дозволять – теж розповімо. Далі плануємо регулярно ділитися загальною статистикою – інформувати про кількість поданих заявок. Радіємо кожній заявці і надіємося, що така інформація надихне інших подаватися на конкурс!".

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Для організації і проведення конкурсів будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, Міністерством культури – комісія з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; Державним агентством з питань кіно – з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти – з відбору проектів у сфері сучасної музики, з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва, з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть п'ять експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.

 

17:52 17.04.2026
Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Верлінська, Галімов, Гладушевський, Гельдхоф, Лавренчук, Морозова і Міранков

11:37 17.04.2026
Осіпов: "Тисячовесна" – це важливий проєкт, але це не заміна пітчингам Держкіно

10:02 16.04.2026
Мінкультури внесло 9 будівель на Печерську і Подолі в Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток

18:37 15.04.2026
Традицію приготування "шпачків" на Городищині додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

12:12 13.04.2026
Виготовлення продукту за програмою "Тисячовесна" може бути критерієм для надання підприємству статусу критичного – Мінкультури

11:40 13.04.2026
Програма "Тисячовесна" не передбачає фінансування видавництва книг і створення комп'ютерних ігор – Мінкультури

13:24 10.04.2026
Бережна: До експертів програми "Тисячовесна" додалися Лукіч, Бадоєв, Рубан, Гудімов, Уривський і Троїцький

18:53 07.04.2026
Колишній в.о. міністра культури Карандєєв: без спеціальної експертизи працівники Мінкультури не могли розпізнати шахрайські звернення

17:57 07.04.2026
Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

16:01 06.04.2026
Субкультури, різноманіття, меморіалізація і люди, завдяки яким функціонує держава, серед рекомендованих тем по "Тисячовесні"

