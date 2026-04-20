Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Фото: музей війни

23 квітня 2026 року о 14:00 у Національний музей історії України у Другій світовій війні відбудеться публічна дискусія "Рашизм: розпізнати, протидіяти, перемогти", присвячена загрозам російської ідеології та протидії дезінформації, повідомляє пресслужба музею.

"Ми справжні патріоти, які вирішили боротися за демократичні та прозахідні цінності, що гарантують свободу та рівність для всіх", — зазначив засновник платформи Hoaxy a Podvody Давид Пуховський.

Захід організовано у співпраці з Hoaxy a Podvody ("Фейки й фальсифікації") - словацькою платформою, що викриває фейки та пропагандистські маніпуляції російського режиму.

У межах події презентують проєкт "Rašizmus je…" ("Рашизм — це…") - інформаційний продукт у форматі брошури та відеопрезентації, підготовлений на основі дослідження Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Його поширення спрямоване на протидію російській пропаганді, зокрема у Словаччині.

Під час дискусії обговорять виклики, які становить рашизм для країн Європи, а також готовність громадянського суспільства України та Словаччини протидіяти дезінформації.

Серед учасників заходу:

генеральний директор музею Юрій Савчук

голова Hoaxy a Podvody Давид Пуховський

керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей

Модератор — науковець музею Роман Кабачій.

Тема протидії російській дезінформації є ключовою для України та європейських партнерів в умовах триваючої війни.

Як повідомлялося, у Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві відкриють виставку, присвячену цінностям, ідентичності та спротиву українців. Водночас генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.