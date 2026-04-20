Інтерфакс-Україна
Культура
18:27 20.04.2026

Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

1 хв читати

Журнал Time оприлюднив щорічний список 100 найвпливовіших людей світу 2026 року, до якого увійшли низка відомих письменниць, що формують глобальний культурний і суспільний дискурс, повідомляє журнал Time.

"Список TIME100 відзначає людей, які формують світ сьогодні та визначають його майбутнє", — зазначається у повідомленні видання.

Серед письменниць, які потрапили до рейтингу цього року:

  • Chimamanda Ngozi Adichie
  • Zadie Smith
  • Roxane Gay
  • Rebecca Yarros

Як уточнює Time, список традиційно охоплює представників різних сфер — політики, культури, науки та бізнесу — і поділяється на категорії "лідери", "інноватори", "артисти" та "ікони".

У виданні наголошують, що письменниці зі списку мають вплив не лише через літературні твори, а й через активну громадянську позицію та участь у глобальних дискусіях.

TIME100 є одним із найвпливовіших світових рейтингів, який щороку формує редакція журналу Time за участі міжнародних експертів і лідерів думок.

Теги: #культура #time100

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА