16:53 20.04.2026

"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

Фото: організатори заходу

24–26 квітня на території ВДНГ у локації Feels Garden відбудеться сьомий фестиваль GARDEN BEER WEEKEND, у межах якого виступлять українські гурти СКАЙ, Друга Ріка, Мотор’ролла та інші артисти, повідомляють організатори.

“Цьогоріч фестиваль пропонує гостям повноцінний музичний марафон. Програма розділена на три дні, кожен з яких має свій настрій та унікальний склад артистів”, — зазначили організатори.

24 квітня на сцені виступлять гурт СКАЙ, ФІОЛЕТ та проєкт АНАСТИМОЗА, 25 квітня — "Друга Ріка", а також відбудеться стендап-виступ за участі українських коміків і концерти EMUNA та Ostap Drivko. Завершальний день, 26 квітня, об’єднає виступи гуртів Мертвий Півень, "Мотор’ролла" та "Хайдаут".

Окрім музичної програми, на фестивалі буде представлено 19 крафтових броварень і сидроварню з різних регіонів України. Організатори також планують встановити два національні рекорди — запуск найбільшого пивного фонтану та наймасовіше одночасне підняття келихів.

Зазначається, що фестиваль матиме благодійну складову: протягом трьох днів відбуватиметься збір коштів на потреби ЗСУ через аукціони та донати, а також організовано пункт збору корму для тварин, який передадуть притулкам.

Для безпеки відвідувачів на території ВДНГ передбачено укриття у павільйонах №1, 5 та 13, а також можливість скористатися станцією метро "Виставковий центр". ВДНГ залишається однією з ключових культурних локацій столиці, де регулярно проводять масштабні фестивалі, концерти та публічні заходи.

