Інтерфакс-Україна
Культура
16:29 20.04.2026

"Фабрика зірок" повертається: SWEET.TV розігрує квитки на зйомки шоу

Фото: пресслужба SWEET.TV

SWEET.TV оголосив розіграш квитків на зйомки шоу Фабрика зірок, участь у якому можуть взяти користувачі платформи, повідомляє пресслужба.

“Потрапити на зйомки легендарного шоу “Фабрика зірок” тепер реально — SWEET.TV оголошує масштабний розіграш квитків для глядачів. Це унікальна можливість опинитися за лаштунками наймасштабнішого розважального шоу року, адже квитки на шоу не продаються”, — зазначили у компанії в коментарі агентству.

Як повідомляється, розіграш відбуватиметься щопонеділка. Для участі необхідно проголосувати за улюбленого артиста на сторінці шоу Вгадай мелодію на сайті SWEET.TV. Серед учасників голосування щотижня випадковим чином обиратимуть переможців, які отримають по два квитки на зйомки концертів "Фабрики зірок".

Зазначається, що результати розіграшу оголошуватимуть на офіційних сторінках SWEET.TV у соціальних мережах.

Окрім цього, у травні серед усіх учасників визначать головного переможця, який отримає суперприз — участь у другому сезоні шоу "Вгадай мелодію" та можливість змагатися на одній сцені з українськими артистами.

Також повідомляється, що троє виконавців, які отримають найбільшу підтримку глядачів, матимуть спеціальні прояви в межах "Фабрики зірок", а переможець глядацького голосування з’явиться на обкладинці журналу Viva, який є інформаційним партнером проєкту. 

Як повідомлялося,  онлайн-кінотеатр SWEET.TV раніше запустив музично-розважальне шоу Вгадай мелодію за участі українських зірок, у якому учасники грають не лише за перемогу, а й з метою підтримки ЗСУ.

16:36 10.04.2026
Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

Заради перемоги: зірки у "Вгадай мелодію" грають, щоб допомогти ЗСУ

Правда чи брехня: SWEET.TV запускає нове шоу з українськими зірками

SWEET.TV у 2021 році на 50% збільшив кількість абонентів

SWEET.TV готується до виходу на європейські ринки

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

Російські війська пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури – Буданов

Оголошено переможців першої Української джазової премії

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Верлінська, Галімов, Гладушевський, Гельдхоф, Лавренчук, Морозова і Міранков

Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

