"Фабрика зірок" повертається: SWEET.TV розігрує квитки на зйомки шоу

SWEET.TV оголосив розіграш квитків на зйомки шоу Фабрика зірок, участь у якому можуть взяти користувачі платформи, повідомляє пресслужба.

“Потрапити на зйомки легендарного шоу “Фабрика зірок” тепер реально — SWEET.TV оголошує масштабний розіграш квитків для глядачів. Це унікальна можливість опинитися за лаштунками наймасштабнішого розважального шоу року, адже квитки на шоу не продаються”, — зазначили у компанії в коментарі агентству.

Як повідомляється, розіграш відбуватиметься щопонеділка. Для участі необхідно проголосувати за улюбленого артиста на сторінці шоу Вгадай мелодію на сайті SWEET.TV. Серед учасників голосування щотижня випадковим чином обиратимуть переможців, які отримають по два квитки на зйомки концертів "Фабрики зірок".

Зазначається, що результати розіграшу оголошуватимуть на офіційних сторінках SWEET.TV у соціальних мережах.

Окрім цього, у травні серед усіх учасників визначать головного переможця, який отримає суперприз — участь у другому сезоні шоу "Вгадай мелодію" та можливість змагатися на одній сцені з українськими артистами.

Також повідомляється, що троє виконавців, які отримають найбільшу підтримку глядачів, матимуть спеціальні прояви в межах "Фабрики зірок", а переможець глядацького голосування з’явиться на обкладинці журналу Viva, який є інформаційним партнером проєкту.

Як повідомлялося, онлайн-кінотеатр SWEET.TV раніше запустив музично-розважальне шоу Вгадай мелодію за участі українських зірок, у якому учасники грають не лише за перемогу, а й з метою підтримки ЗСУ.