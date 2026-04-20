Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

Пошукові дослідження з метою виявлення останків мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька Волинської області, які трагічно загинули у серпні 1943 року, були розпочаті в понеділок в рамках продовження українсько-польського діалогу, повідомляється на сайті Міністерства культури України в понеділок.

"Роботи триватимуть до 1 травня 2026 року. Метою експедиції є локалізація місця поховання. Якщо в ході проведення будуть виявлені захоронення – це стане підставою для проведення наступних етапів робіт: ексгумації, ідентифікації останків та їх гідного перепоховання", – йдеться в повідомленні.

Місця, де знаходилися ліквідовані села Острівки та Воля Островецька, нині у межах Рівненської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області.

Дозвіл для польської сторони на проведення пошукових робіт в 2025 році було надано Міністерством культури України ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності". Участь у експедиції візьмуть також польські фахівці – співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Повідомляється, що пошукові роботи відбуватимуться згідно домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті та за результатами домовленостей президентів обох країн. У 2026 р. такі роботи планується здійснювати як на території України, так і на території Республіки Польща, що зокрема було зазначено у відповідному Комюніке Міністерства культури України і Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща.

Роботи будуть супроводжуватися відповідними безпековими заходами, а також фаховим наглядом з боку українських науковців.

"Трагічні сторінки спільної історії обох народів ХХ століття залишаються чутливими для поляків та українців. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях є запорукою гідного вшанування пам’яті жертв", – зазначив заступник міністра культури України Іван Вербицький.

Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу в ніч з 28 на 29 серпня 1943 року (за іншими даними – 30 серпня). За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.