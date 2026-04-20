У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

23 квітня о 16:00 у Національний музей історії України у Другій світовій війні відбудеться відкриття виставки "Цінності", спільного проєкту музею та Класичного ювелірного дому Лобортас, повідомляє пресслужба музею.

“Проєкт “Цінності” об’єднує колекцію скульптурних композицій малої пластики, у яких історична пам’ять, національні архетипи та досвід сучасної війни формують єдиний художній простір. В її основі — воля, гідність, пам’ять, відповідальність, тяглість традиції та здатність до спротиву”, — зазначають організатори.

Як повідомляється, композиційним центром експозиції є сучасне переосмислення монумента "Батьківщина-мати", одного з ключових символів України. Перенесення цього образу у формат малої пластики змінює сприйняття - символ набуває людського масштабу та переходить у площину безпосереднього діалогу з глядачем.

Навколо центрального образу вибудувано серію скульптур, що поєднують державну символіку, козацький епос та образи сучасного українського спротиву. Проєкт акцентує на безперервності національної сили - від козацької доби до сьогодення, де історичний герой і сучасний захисник постають як частини єдиного процесу.

Окремий акцент зроблено на поєднанні історичних образів із реаліями сучасної війни: у художній мові виставки поруч із традиційною символікою з’являються сучасні елементи озброєння, а фрагменти зброї агресора переосмислюються як частина мистецької форми.

Зазначається, що камерний формат експозиції дозволяє зосередити увагу на кожній роботі, посилюючи індивідуальне сприйняття глядача. Усі представлені композиції створені під час повномасштабної війни та відображають актуальний досвід українського суспільства.

Виставка працюватиме з 24 квітня 2026 року у головному корпусі музею за адресою: вул. Лаврська, 27.

Як повідомлялося, генеральний директор Національний музей історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.