11:40 20.04.2026

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"
Фото: пресслужба музею

21 квітня у Національний музей "Київська картинна галерея" відкриється виставковий проєкт українського художника Анатолія Варварова "В очікуванні тепла", що через художні образи осмислює досвід останніх воєнних зим і колективну витривалість українців, повідомляє пресслужба музею.

"Зиму, яку ми будем довго пам’ятати. Величезні руйнівні обстріли ворога з початку січня 2026. Великі і малі катастрофи. Страх і тривожність, повітряні тривоги, відсутність тепла, світла, води, спокою… Дуже страшно, але ми вчимося і багато з нас вже навчились не тільки виживати, а жити на повну у цих воєнних умовах. Сьогодні це наше життя, наше сьогодення. Все жахливе, погане має закінчуватись. Ця виставка не про холод, темряву, руйнування, це про життя", — зазначив Варваров у коментарі агентству.

За інформацією музею, експозиція вибудувана як візуальний літопис сьогодення, у якому особисті рефлексії автора переплітаються з колективним досвідом суспільства під час війни. Центральними образами виставки стали крижані пейзажі, що символізують стан невизначеності та напруги, а також постать мамонта — як метафора крихкості цивілізації і потенційного повернення до «печерного стану» в умовах руйнування критичної інфраструктури.

Водночас, як підкреслюють організатори, виставка не замикається на темі втрат чи страху, а фокусується на внутрішній опорі та надії. У роботах митця з’являються символи відновлення і руху вперед — бурульки, що починають танути, компаси як знак пошуку правильного напрямку, а також образ юного «адмірала» з паперовими кораблями, що уособлює віру у майбутнє навіть у найскладніших обставинах.

Окремий акцент у проєкті зроблено на трансформації сприйняття війни: від шоку і страху — до адаптації, здатності жити і будувати нову реальність. Таким чином, "В очікуванні тепла" постає не лише як художня виставка, а як спроба зафіксувати емоційний стан суспільства у час історичних випробувань.

Згідно з даними музею, вартість повного вхідного квитка становить 100 грн, для пільгових категорій — 50 грн. Відвідати виставку можна з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга), у вівторок — до 19:00; каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

