Російські війська пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам'ятки культурної спадщини та 2524 об'єкти культурної інфраструктури – Буданов

Російські війська станом на початок квітня 2026 року лише за офіційними даними пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини та 2524 об’єкти культурної інфраструктури і викрали десятки тисяч музейних артефактів, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у суботу – День пам’яток історії та культури.

"Від Чернігова до Севастополя, від Маріуполя до Львова – москва нищить наші церкви, музеї, бібліотеки й театри. На початок квітня 2026 року ми маємо цифри, які важко осягнути: лише за офіційними даними росіяни пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини та 2524 об’єкти культурної інфраструктури і вкрали десятки тисяч музейних артефактів", – написав він у Телеграм.

Буданов зазначив, що руйнування "наших пам’яток – це спроба позбавити нас опори, стерти зв’язок між поколіннями, поставити під сумнів саме право на нашу власну історію. Системне нищення нашої культури, нашої пам’яті, нашої ідентичності – це ще один прояв московської політики нетерпимості й геноциду щодо українців".

Він висловив упевненість, що "кожен злочин повинен бути зафіксований. Кожна знищена пам’ятка повинна бути задокументована, а кожна вкрадена річ – повернута. Культура – це не про розваги. Це про те, хто ми є. Це те, що ми передамо дітям після перемоги".