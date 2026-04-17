Оголошено переможців першої Української джазової премії

Мишко Бірченко, барабани, виступає у складі Hyphen Dash на концерті-презентації першої джазової премії Ukrainian Jazz Prize. OriginStage, Київ, 25.11.2025 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Про це повідомляє Український інститут. Конкурс складається з двох номінацій: "Найкращий український джазовий гурт 2025 року" та "Найкращий джазовий реліз 2025 року". Кращим бендом визнано Hyphen Dash. Кращим альбомом — "Unnatural Root" гурту Hilarious Disasters.

Нагородою київському колективу Hyphen Dash буде виступ на Європейській джазовій конференції та п’яти провідних європейських джазових площадках.

Спеціальні нагороди як видатні отримали два колективи: ShekBand Family Trio — за виняткову музикальність, добру зіграність ансамблю і витончену виконавську майстерність, та Oleksandr Malyshev Quintet — за оригінальний композиторський підхід та переконливе сучасне ф’южн-звучання. Перші отримують одноденну сесію звукозапису на київській студії DUMA Studios, другі — консультацію про міжнародне просування від лейблу POMITNI.

Колектив Hilarious Disasters за кращий джазовий реліз минулого року отримає пакет міжнародної промоції у провідних світових джазових медіа.

Крім того, журі окремо відзначило альбоми "Proteus" Андрія Показа, "Get a Second Wind" Діми Бондарєва, "UTOPIA" гурту GANNA та "Seasons / Rhythmus der Welt" Тамари Лукашевої. Також судді організують просування кращих конкурсних альбомів на міжнародних медіаплатформах, радіостанціях та у професійних спільнотах.

Номінацію «Найкращий український джазовий гурт 2025» оцінювали:

Марія Риландер, членкиня правління EJN, очільниця Göteborg Artist Center (Швеція);

Френк ван Беркель, програмний директор Bimhuis (Нідерланди);

Крістоф Губер, артдиректор джаз-клубу Porgy & Bess (Австрія);

Міхаель Штюкль, артдиректор джаз-клубу Unterfahrt (Німеччина);

Марʼяна Бондаренко, керівниця напряму «Музика» Українського інституту (Україна).

Номінацію «Найкращий український джазовий реліз 2025» оцінювали:

Іан Паттерсон, редактор All About Jazz (США–ЄС);

Матьє Жуан, головний редактор Citizen Jazz (Франція);

Мартін Лаурентіус, редактор Jazz thing (Німеччина).

Брати участь у конкурсі можуть як сольні артисти, так і гурти, вік аплікантів має бути не менше 18 років. Претенденти на звання кращого гурта повинні знаходитись Україні, кращий альбом має бути офіційно випущений строго протягом року, що оцінюється. В даному випадку — 2025 року.

Премія Ukrainian Jazz Prize започаткована Українським інститутом у партнерстві з Europe Jazz Network (EJN), і вручається вперше, про що інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" вже повідомляло.