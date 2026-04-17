Інтерфакс-Україна
Культура
23:18 17.04.2026

Оголошено переможців першої Української джазової премії

2 хв читати
Мишко Бірченко, барабани, виступає у складі Hyphen Dash на концерті-презентації першої джазової премії Ukrainian Jazz Prize. OriginStage, Київ, 25.11.2025 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Про це повідомляє Український інститут. Конкурс складається з двох номінацій: "Найкращий український джазовий гурт 2025 року" та "Найкращий джазовий реліз 2025 року". Кращим бендом визнано Hyphen Dash. Кращим альбомом — "Unnatural Root" гурту Hilarious Disasters.

Нагородою київському колективу Hyphen Dash буде виступ на Європейській джазовій конференції та п’яти провідних європейських джазових площадках.

Спеціальні нагороди як видатні отримали два колективи: ShekBand Family Trio — за виняткову музикальність, добру зіграність ансамблю і витончену виконавську майстерність, та Oleksandr Malyshev Quintet  — за оригінальний композиторський підхід та переконливе сучасне ф’южн-звучання. Перші отримують одноденну сесію звукозапису на київській студії DUMA Studios, другі — консультацію про міжнародне просування від лейблу POMITNI.

Колектив Hilarious Disasters за кращий джазовий реліз минулого року отримає пакет міжнародної промоції у провідних світових джазових медіа.

Крім того, журі окремо відзначило альбоми "Proteus" Андрія Показа, "Get a Second Wind" Діми Бондарєва, "UTOPIA" гурту GANNA та "Seasons / Rhythmus der Welt" Тамари Лукашевої. Також судді організують просування кращих конкурсних альбомів на міжнародних медіаплатформах, радіостанціях та у професійних спільнотах.

Номінацію «Найкращий український джазовий гурт 2025» оцінювали:
Марія Риландер, членкиня правління EJN, очільниця Göteborg Artist Center (Швеція);
Френк ван Беркель, програмний директор Bimhuis (Нідерланди);
Крістоф Губер, артдиректор джаз-клубу Porgy & Bess (Австрія);
Міхаель Штюкль, артдиректор джаз-клубу Unterfahrt (Німеччина);
Марʼяна Бондаренко, керівниця напряму «Музика» Українського інституту (Україна).

Номінацію «Найкращий український джазовий реліз 2025» оцінювали:
Іан Паттерсон, редактор All About Jazz (США–ЄС);
Матьє Жуан, головний редактор Citizen Jazz (Франція);
Мартін Лаурентіус, редактор Jazz thing (Німеччина).

Брати участь у конкурсі можуть як сольні артисти, так і гурти, вік аплікантів має бути не менше 18 років. Претенденти на звання кращого гурта повинні знаходитись Україні, кращий альбом має бути офіційно випущений строго протягом року, що оцінюється. В даному випадку — 2025 року.

Премія Ukrainian Jazz Prize започаткована Українським інститутом у партнерстві з Europe Jazz Network (EJN), і вручається вперше, про що інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" вже повідомляло.

Теги: #музика #українська_джазова_премія #джаз #конкурс #конкурси #ukrainian_jazz_prize

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 16.04.2026
Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

20:52 16.04.2026
Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

Стартував конкурс "Handwritten to Data" з ШІ-рішень для цифровізації державних архівів із призовим фондом $7 тис

23:59 15.04.2026
Засновник YUNA Захур заявив про плани розвитку премії до 50 років

Засновник YUNA Захур заявив про плани розвитку премії до 50 років

12:38 15.04.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 3-х університетів

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 3-х університетів

14:08 05.04.2026
Т.в.о.голови АРМА: з повагою ставлюся до рішень конкурсної комісії

Т.в.о.голови АРМА: з повагою ставлюся до рішень конкурсної комісії

10:09 12.03.2026
УКФ після техвідбору відхилив половину заявок на нову грантову програму "Сучасний музичний простір"

УКФ після техвідбору відхилив половину заявок на нову грантову програму "Сучасний музичний простір"

17:41 02.03.2026
У Британії вручили одну з найпрестижніших музичних премій світу

У Британії вручили одну з найпрестижніших музичних премій світу

17:05 02.03.2026
“LELÉKA” анонсувала два виступи на євровечірках перед “Євробаченням-2026”

“LELÉKA” анонсувала два виступи на євровечірках перед “Євробаченням-2026”

14:15 19.02.2026
В Україні хочуть запровадити День української музики

В Україні хочуть запровадити День української музики

18:28 16.02.2026
Київ зануриться у магію Гоґвортсу: в Києві прозвучить музика з усіх фільмів про Гаррі Поттера

Київ зануриться у магію Гоґвортсу: в Києві прозвучить музика з усіх фільмів про Гаррі Поттера

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Верлінська, Галімов, Гладушевський, Гельдхоф, Лавренчук, Морозова і Міранков

Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

Квитки в кіно в Києві коштують від 100 до майже 900 грн

Vivat за час існування видав близько 30 млн книжок – гендиректорка

Осіпов: "Тисячовесна" – це важливий проєкт, але це не заміна пітчингам Держкіно

Комітет Ради закликав Київ врахувати позиції експертів щодо ідеї встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну

Держкіно за судовими рішеннями має виплатити колишнім співробітникам близько 7 млн грн

Голова Держкіно Осіпов: Існує недофінансування в 45 млн грн на заходи з популяризації українського кіно

Біденко: новий книжковий бренд для жінок - не перелом ринку, а стратегія великих гравців

"Кармен", "Маруся Чурай" і "Звуки музики": афіша Національної оперети на другу половину квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА