Інтерфакс-Україна
Культура
17:52 17.04.2026

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Верлінська, Галімов, Гладушевський, Гельдхоф, Лавренчук, Морозова і Міранков

2 хв читати
Фото: Мінкультури

Серед експертів програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" будуть директорка міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська, продюсер і засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, продюсер Олексій Гладушевський, арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф, режисер і продюсер Євген Лавренчук, музикознавиця Люба Морозова, генеральний продюсер франко-українського фестивалю молодого кіно "МІСТ" Сергій Міранков, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Залучаємо сильну експертизу до оцінювання проєктів "Тисячовесни".... Це люди з глибоким розумінням культурних процесів і досвідом створення сильних проєктів, які знаходять відгук в Україні та світі", – написала Бережна вв мережі Facebook.

Раніше Бережна повідомляла, що серед експертів проєкту будуть: режисер Мстислав Чернов, кінопродюсер Володимир Яценко, хореографка Олена Коляденко, журналістка Юлія Тимошенко, продюсер Володимир Завадюк, директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров, кінорежисер Антоніо Лукіч, режисер Алан Бадоєв, анімаційний режисер Олександра Рубан, музикант Павло Гудімов та театральні режисери Іван Уривський і Владислав Троїцький.

Для організації і проведення конкурсів будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, Міністерством культури – комісія з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; Державним агентством з питань кіно – з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти – з відбору проектів у сфері сучасної музики, з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва, з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть 5 експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

Теги: #експерти #бережна #тисячовесна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА