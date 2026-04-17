13:43 17.04.2026

Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень
Фото: Мінкультури

Заступник міністра культури України Іван Вербицький обговорив з послом Грецької Республіки в Україні Пантелісом Александросом Дімітракопулосом розвиток двостороннього співробітництва у сфері культури, зокрема збереження культурної спадщини, обмін експертизою та підтримку українських фахівців.

Згідно з повідомленням Мінкультури, грецька сторона запропонувала започаткувати співпрацю з Європейським центром візантійських досліджень, який спеціалізується на збереженні пам’яток, ікон та мозаїк.

"Ми прагнемо не лише говорити про співпрацю, а переходити до конкретних дій. Зокрема, розглядаємо можливість взаємодії з Європейським центром візантійських досліджень, який має відповідну експертизу. Ми готові прийняти українських фахівців і покрити витрати на їхнє стажування", – цитує посла пресслужба.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили питанню вшанування історичної постаті Олександра Іпсіланті, пов’язаного з Україною. 

Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо потенційної взаємодії у рамках міжнародних культурних заходів, а також перспектив розвитку академічної співпраці у сфері україністики.

