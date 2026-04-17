Квитки в кіно в Києві коштують від 100 до майже 900 грн

Ціни на квитки в кіно в Києві варіюються від 100 грн до майже 900 грн в залежності від часу сеансу, формату залу і виду кінотеатру, свідчать дані сайтів найбільших мережевих і столичних муніципальних кінотеатрів.

Зокрема, в мережі "Мультиплекс" / Multiplex (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Житомир, Кривий Ріг, Чернігів, Полтава, Ужгород, Луцьк і Черкаси) ціна квитка в столичних кінотеатрах варіюється від 115 грн до 880 грн в залежності від розкладу, формату фільму і залу, а також кінотеатру.

Так, на базові сеанси ціни складають 115-350 грн; LUX (зали із зручними кріслами-реклайнерами (що розкладаються) – 340-410 грн; Chill out (зал нового формату з пуфами замість крісел) – 230-290; IMAX (зал з великим вигнутим екраном) – 330-350 грн; SUPER LUX (зал з кріслами підвищеного комфорту) – 820-880 грн. Ціни можуть змінюватися в залежності від кінотеатру. В регіональних залах вартість дещо нижча.

Крім того, в мережі для школярів, студентів чи пенсіонерів діє знижка у розмірі 10 грн від вартості квитка на базові місця (після першого вікенду прокату фільму). Діти до 6-ти років проходять в зал безкоштовно без надання окремого місця.

В мережі кінотеатрів "Планета Кіно" (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро і Суми) ціна квитка в столичних кінотеатрах варіюється від 250 грн до 700 грн в залежності від формату залу і кінотеатру.

Зокрема, у базовому форматі Cinetech+ ціна за сеанс становить 220-350 грн; 4DX (зал з рухомими сидіннями інтегрованими в спецефекти фільмів) – 330 грн; IMAX (зал з великим вигнутим екраном) – 330 грн; RE’LUX (зал підвищеного комфорту з можливістю замовити їжу) – 700 грн. В регіональних кінотеатрах ціни стартують від 170-180 грн.

Крім того, щовівторка у мережі – День глядача, коли ціна квитка знижується на сеанси, крім допрем’єрних, прем’єрних показів та фільмів, що в прокаті перший тиждень. А для дітей до шести років кіно в цей день безплатне завжди. Також знижки діють для школярів, студентів, пенсіонерів, людей з iнвалiднiстю, ветеранів, діючих військових, учасників АТО, багатодітних сімей та дітей-сиріт.

В мережі кінотеатрів "Баттерфляй" / Butterfly (Київ і область) ціна квитків варіюється від 145 грн до 285 грн в залежності від розкладу, типу місця і формату фільму (є 3D). Зокрема у ранкові сеанси можна подивитися фільми за 145-200 грн, в денні – 165-265 грн, у вечірні – 200-285 грн.

Крім того, у мережі діють знижки для учнів, студентів, пенсіонерів за віком, ветеранів АТО, учасників бойових дій (УБД). Вартість квитка – 120 грн. Пропозиція діє з понеділка по середу до 18:00, з четверга до неділі (вихідні та святкові дні) до 17:00 на всі сеанси, окрім прем’єр та допрем’єрних сеансів.

В мережі "Сінема Сіті" / Cinema City (Київ, Одеса, Чернівці і Вінниця) ціна квитка в столичному кінотеатрі варіюється від 205 грн до 345 грн від в залежності від розладу і формату залу (є 4DX). У кінотеатрі Одеси ціни такі ж як і у Києві. В той же час, у Вінниці ціни варіюються від 210 грн до 360 грн (базовий, LUX, 4DX), а у Чернівцях від 230 грн до 800 грн (базовий, LUX, VIP).

Крім того, у мережі є знижка 10% для школярів, студентів і пенсіонерів, яка не діє на прем’єрний період фільмів (перші 4 дні), допрем’єрні покази і покази в 4DX. Також по вівторках у "День глядача" діє фіксована ціна в 150 грн з попередніми обмеженнями.

У мережі "Лінія кіно" (на сьогодні включає лише один кінотеатр у Вишневому Київської області) ціна квитка варіюють від 120 грн до 370 грн в залежності від розладу, формату фільму (є 3D) і залу.

В мережі "Візорія" / Wizoria (Київ, Полтава і Миргород) ціни варіюють від 140 грн до 350 грн в залежності від розкладу сеансів і часу знаходження фільму в прокаті. В Полтаві вартість квитків 140-310 грн.

У мережі також є знижка 10% для школярів, студентів та пенсіонерів, яка не діє на прем’єрний період прокату фільмів (перші 4 дні), допрем’єрні покази, фільми жанру "театр" та LUX-місця.

У міському кінотеатрі "Жовтень" кіно можна переглянути за 140-200 грн в залежності від часу сеансу, а у кінотеатрах КП "Київський культурний кластер" ("Лейпциг", "Флоренція", "Ім. Шевченка", "Старт", "Ліра" і "Краків") – за 100-200 грн.

Як повідомлялося, директор компанії UTG Євгенія Локтіонова вважає, що на сьогодні кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду". За її словами, з одного боку, ринок демонструє відновлення: у 2024-2025 рр. обсяги демонстрації фільмів в Україні перевищили 5,3 млрд грн. Проте класична модель прокату переживає кризу: 2025 рік став одним із найслабших за касовими зборами у світі (не враховуючи пандемію), оскільки глядачі стали вибагливішими до контенту.