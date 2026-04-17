Інтерфакс-Україна
Культура
12:52 17.04.2026

Vivat за час існування видав близько 30 млн книжок – гендиректорка

1 хв читати

Видавництво Vivat за час існування видало близько 30 млн книжок, заявляє гендиректорка та співвласниця Юлія Орлова.

"За час свого існування Vivat видав близько 30 мільйонів книжок. Уявіть собі! Я не знаю, скільки зараз людей залишилось в Україні, джерела повідомляють про 20 мільйонів. Тоді виходить, що в кожного українця десь по 1,5 книжки Віват. Тобто українці голосують своєю гривнею за наші книжки", – написала Орлова в мережі Facebook.

Vivat – один із лідерів українського книжкового ринку, входить у засновану у 1991 році Сергієм Політучим групу компаній "Фактор". Згідно з даними на сайті компанії, щороку воно видає понад 300 новинок і понад 2,5 млн примірників.

Як повідомлялось, за 2025 рік мережу книгарень Vivat розширилася на вісім магазинів. Нові зали відкрилися у Рівному, Житомирі, Хмельницькому, Полтаві, Черкасах, Мукачеві та Кам’янці-Подільському. На березень мережа налічувала 27 книгарень.

Теги: #vivat #книжки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 06.04.2026
УІК: 100 українських книжок перекладуть у світі за підтримки програми Translate Ukraine 2026

УІК: 100 українських книжок перекладуть у світі за підтримки програми Translate Ukraine 2026

22:01 02.02.2026
Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

18:11 08.01.2026
Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

15:53 07.01.2026
Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

16:56 02.01.2026
УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

09:51 05.12.2025
Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

12:02 17.11.2025
Щонайменше 110 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек у рамках конкурсу УІК у 2025 р.

Щонайменше 110 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек у рамках конкурсу УІК у 2025 р.

10:56 01.10.2025
УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

10:11 01.10.2025
Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

09:31 02.09.2025
Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Оголошено переможців першої Української джазової премії

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Верлінська, Галімов, Гладушевський, Гельдхоф, Лавренчук, Морозова і Міранков

Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

Квитки в кіно в Києві коштують від 100 до майже 900 грн

Осіпов: "Тисячовесна" – це важливий проєкт, але це не заміна пітчингам Держкіно

Комітет Ради закликав Київ врахувати позиції експертів щодо ідеї встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну

Держкіно за судовими рішеннями має виплатити колишнім співробітникам близько 7 млн грн

Голова Держкіно Осіпов: Існує недофінансування в 45 млн грн на заходи з популяризації українського кіно

Біденко: новий книжковий бренд для жінок - не перелом ринку, а стратегія великих гравців

"Кармен", "Маруся Чурай" і "Звуки музики": афіша Національної оперети на другу половину квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА