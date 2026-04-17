Vivat за час існування видав близько 30 млн книжок – гендиректорка

Видавництво Vivat за час існування видало близько 30 млн книжок, заявляє гендиректорка та співвласниця Юлія Орлова.

"За час свого існування Vivat видав близько 30 мільйонів книжок. Уявіть собі! Я не знаю, скільки зараз людей залишилось в Україні, джерела повідомляють про 20 мільйонів. Тоді виходить, що в кожного українця десь по 1,5 книжки Віват. Тобто українці голосують своєю гривнею за наші книжки", – написала Орлова в мережі Facebook.

Vivat – один із лідерів українського книжкового ринку, входить у засновану у 1991 році Сергієм Політучим групу компаній "Фактор". Згідно з даними на сайті компанії, щороку воно видає понад 300 новинок і понад 2,5 млн примірників.

Як повідомлялось, за 2025 рік мережу книгарень Vivat розширилася на вісім магазинів. Нові зали відкрилися у Рівному, Житомирі, Хмельницькому, Полтаві, Черкасах, Мукачеві та Кам’янці-Подільському. На березень мережа налічувала 27 книгарень.