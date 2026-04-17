Інтерфакс-Україна
Культура
11:37 17.04.2026

Осіпов: "Тисячовесна" – це важливий проєкт, але це не заміна пітчингам Держкіно

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов наполягає на необхідності відновлення конкурсів кінопроєктів Держкіно.

"Надзвичайно потрібним є відновлення конкурсів Держкіно, так званих пітчингів. Бо "Тисячовесна" – це важливий проєкт, який фінансує всі сфери культури, це важлива ініціатива президента, але це не заміна конкурсам Держкіно", – сказав він на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і нагадав, що у Держкіно немає конкурсів в 2025 і 2026 роках.

Крім того, він заявив, що критичною залишається ситуація з результатами 19-го конкурсу, де 24 кінопроєкти не мають підписаних договорів, і якщо до 19 листопада цього не зробити, то вони будуть втрачені для кіноіндустрії.

Серед іншого, Осіпов зазначив, що за результатами підготовки ініціативи "Тисячовесна" вдалося уникнути конфліктних ситуацій, і наразі Держкіно і Міністерство культури працює як єдина команда.

Раніше, на етапі підготовки проєкту Осіпов заявляв, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. 

В той же час, фінальна версія програми передбачає, що при Держкіно буде сформовано три конкурсні комісії: з відбору аудіовізуальних проєктів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проєктів (неігрові (документальні) фільми та серіали) і з відбору аудіовізуальних проєктів (фільми для дитячої аудиторії та анімація).

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

Теги: #тисячовесна #держкіно

