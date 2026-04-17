Інтерфакс-Україна
Культура
11:27 17.04.2026

Комітет Ради закликав Київ врахувати позиції експертів щодо ідеї встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав міську владу врахувати експертні оцінки та позиції громадськості при реалізації ініціативи із встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну в центрі Києва.

Як зазначається в повідомленні Комітету в мережі Facebook, на засіданні: розглянуто урядовий законопроєкт про зміни до закону "Про Український культурний фонд"; представлено звіт уповноваженого ВРУ з прав людини; обговорено міську ініціативу щодо фонтану на місці знесеного пам’ятника Леніну; підтримано ініціативу щодо створення "Книги пам’яті" полеглих захисників і захисниць України; заслухано звіт та плани Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомлялося, у центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик. Зокрема на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятників Володимиру Леніну і Миколі Щорсу в Києві мають бути пам’ятники гетьману Павлу Скоропадському і голові Директорії Української народної республіки (УНР) Симону Петлюрі. Також він вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну фонтан.

