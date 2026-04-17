Держкіно за судовими рішеннями має виплатити колишнім співробітникам близько 7 млн грн

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов заявляє, що за судовими рішеннями Держкіно має виплатити близько 7 млн грн колишнім заступникам голови і членам Ради з державної підтримки кінематографії.

"На сьогодні рахунки Держкіно є арештованими. Це сталося внаслідок того, що двох колишніх заступників голови Держкіно, які були звільнені у 2014 році, поновили і за весь цей час нарахували заробітну плату за час вимушеного прогулу, і ці кошти пред’явлені до сплати. Це спричинило видатки на виконання судових рішень і виконавчий збір", – сказав Осіпов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Також, за його словами, в Агентство надійшли запити на виконання судових рішень щодо виплат членам Ради з державної підтримки кінематографії першого скликання.

"У нас зараз третє скликання, а ще першому скликанню не доплатили, вони всі відсудилися, всі мають рішення", – додав він.

Таким чином, загальний розмір боргу становить близько 7 млн грн, які за словами Осіпова, Агентство не може виплатити.

В той же час, він зазначив, що уже напрацьовується рішення і найближчим часом борги за судовими рішеннями будуть погашені.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Кабінет міністрів за рішенням суду поновив Сергія Сьомкіна на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) з 28 жовтня 2014 року і постановив компенсувати йому 1,1 млн грн заробітної плати.