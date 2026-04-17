Біденко: новий книжковий бренд для жінок - не перелом ринку, а стратегія великих гравців

В Україні запускається видавництво Korali Books у структурі Ранок, яке позиціонується як перший на ринку бренд, що системно працює із жіночою аудиторією та формує культуру “читання для душі”. Проєкт дебютує на фестивалі “Книжкова країна” у Києві 23–26 квітня, де представить перші книжки та концепцію бренду. Запуск в Україні першого видавничого бренду, орієнтованого виключно на жіночу аудиторію, свідчить про системну сегментацію ринку великими гравцями, однак не означає його якісного перелому, вважає голова правління Українська видавнича асоціація Артем Біденко.

“Я би більше говорив про дорослішання окремих великих гравців, які починають будувати бізнес системно, враховуючи різні аудиторії, сегментації, формуючи окремі команди під різні задачі”, — сказав він у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами Біденка, попри появу нових нішевих проєктів, книжковий ринок України наразі перебуває у складному стані.

“Це навряд можна назвати фазовим переходом всього ринку — зараз ми бачимо стагнацію на фоні здорожчання всього, падіння продажів і закриття невеликих книгарень. Але це точно фазовий перехід для великих компаній, які на фоні кризи захоплюють нові сегменти”, — зазначив він.

Згідно з позиціонуванням, Korali Books орієнтується на жінок віком 30+ (з фокусом на 40+) і пропонує художню прозу в жанрах ескапізму, детективу та романтичних історій.

Як зазначив Біденко, сегментація аудиторій є природним етапом розвитку галузі, однак реалізовувати такі стратегії здатні переважно великі видавці.

“Конкурувати в таких нішах може лише великий гравець — тут потрібен ресурс і якісна бізнес-аналітика. Будь-яке нове видавництво — це добре для країни та нації, це читання, розвиток і освіта”, — підсумував Біденко.

Як повідомлялося, українські видавці закликають уряд посилити підтримку книжкової галузі, яка перебуває у кризі на тлі зростання витрат, падіння продажів і закриття книгарень.