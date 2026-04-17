10:58 17.04.2026

Голова Держкіно Осіпов: Існує недофінансування в 45 млн грн на заходи з популяризації українського кіно

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов заявляє, що існує недофінансування в 45 млн грн на підтримку фестивалів "Молодість", Чілдрен Кінофест, Docudays і участі України в міжнародних подіях.

"Ми не відчуваємо цього року якихось істотних складнощів з фінансуванням апарату, у нас практично всі видатки апарату забезпечені… Проте інші статті, на жаль, недофінансовані", – сказав Осіпов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Зокрема, він зазначив, що існує недофінансування приблизно в 45 млн грн програми заходів з популяризації українського кіно, з якої підтримуються фестивалі "Молодість", Чілдрен Кінофест, Docudays і участь України в міжнародних подіях.

"Держкіно потерпає без нормального офісу. Ми зараз знаходимося біля метро "Лісова", далі нас тільки Чернігів. Це дуже далеко для центрального органу. Четвертий поверх радянської кіностудії не виконує тих репрезентаційних функцій, не говорячи уже про те, що в нашому офісі немає системи опалення. Тому, центральний орган виконавчої влади, який має спеціальний статус, повинен знаходитися в іншому більш пристосованому приміщенні", – додав голова Агентства.

Також Осіпов заявив, що Держкіно потрібен Офіс реформ, який би допоміг удосконалити процедури відомства.

В свою чергу, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко зазначив, що гарним приміщенням для Держкіно міг би стати "Будинок кіно" по вулиці Саксаганського в центрі Києва, або ж приміщення ДП "Укркінохроніка".

В той же час, Осіпов зауважив, що "Будинок кіно" розглядався, але для переїзду туди Агентства потрібно вкласти близько 20 млн грн на облаштування належних умов. Крім того, є ряд інших бюрократичних і фінансових проблем з використанням цього об’єкту.

Щодо "Укркінохроніки", голова Держкіно заявив, що приміщення знаходиться в незадовільному стані, і на його ремонт потрібно буде витратити занадто великі кошти.

Теги: #недофінасування #осіпов_андрій #кіно

