18:04 16.04.2026

"Кармен", "Маруся Чурай" і "Звуки музики": афіша Національної оперети на другу половину квітня

Національна оперета України у другій половині квітня продовжить покази репертуарних вистав на головній сцені, повідомляє пресслужба театру.

“Емоції любові здатні наповнювати життя яскравими барвами навіть у найважчі часи. Адже любов – це найбільша рушійна сила: вона змінює світ, надихає та відкриває нові можливості”, — зазначив головний балетмейстер і постановник Вадим Прокопенко в коментарі агенству.

24 квітня на головній сцені відбудеться показ балету “Кармен-сюїта” на музику Жорж Бізе. Постановка залишається актуальною завдяки універсальним темам кохання, свободи та вибору, а образ Кармен осмислюється як символ жіночої сили та незалежності.

26 квітня глядачам представлять виставу “Маруся Чурай” за історичним романом у віршах Ліна Костенко. Це емоційна історія про кохання, втрати та внутрішню боротьбу, що водночас звучить як алегорія долі українського народу і зберігає актуальність у сучасному контексті.

Завершить афішу 29 квітня мюзикл “Звуки музики” композиторів Річард Роджерс та Оскар Хаммерстайн II, створений за мемуарами Марії фон Трапп. Постановка розповідає історію родини, яка, рятуючись від нацистського переслідування, змушена залишити батьківщину.

“Тема вибору та зради знову набуває особливої актуальності. Проєкт “Звуки музики” сьогодні потрібен Україні, адже він показує силу принципів – здатність не зраджувати, не ставати колаборантом і не здаватися”, — зазначив режисер-постановник, народний артист України Богдан Струтинський.

 

