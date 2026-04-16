Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

Фото: Інтерфакс - Україна

Національний музей історії України у Другій світовій війні розпочав перемовини з американськими інституціями щодо системної співпраці та опрацьовує ідею представити в Києві історію Статуї Свободи під монументом Батьківщина-мати, про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук.

“Ми вже зробили перші кроки — вперше за багато років нам вдалося налагодити прямий контакт із американською стороною, зокрема з представниками Національної паркової служби США, яка опікується Статуєю Свободи. Це була дуже тепла і конструктивна розмова”, — сказав Савчук.

“Наші партнери говорять про формат “сестринських інституцій”, і це дуже точно визначає той рівень взаємодії, до якого ми прагнемо. Ми обговорюємо не разові ініціативи, а системну співпрацю”, — додав він.

За словами гендиректора, робота над проєктом відбувається в особливому символічному контексті: у 2026 році США відзначають 250 років незалежності, Україна — 35 років, а музей — 45-річчя.

“У цьому перетині з’являється ідея, яка нас дуже надихає — представити в Києві, під монументом “Батьківщина-мати”, історію Статуї Свободи. Ми поки не говоримо про це як про завершений проєкт, але активно працюємо над цією ідеєю”, — зазначив він.

Водночас він підкреслив історичний зв’язок між двома монументами.

““Батьківщина-мати” створювалася як відповідь на Статую Свободи в умовах Холодної війни — як символ іншої системи та ідеології. Навіть архітектурно вона була зроблена вищою приблизно на дев’ять метрів — як елемент символічного змагання. Але сьогодні цей контекст змінюється: якщо раніше це були символи протистояння, то зараз їх можна сприймати як символи партнерства і спільних цінностей. І це, по суті, головний сенс цієї співпраці”, — підсумував він.