Інтерфакс-Україна
Культура
17:09 16.04.2026

Представники восьми країн доєднаються до Book Arsenal Fellowship Program 2026 у Києві

Представники восьми країн доєднаються до Book Arsenal Fellowship Program 2026 у Києві

Вісім закордонних видавців і літературних агентів візьмуть участь у Book Arsenal Fellowship Program 2026 у межах 14-го Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

"На участь у програмі Book Arsenal Fellowship Program 2026 надійшли заявки з 35 країн. За результатами конкурсного відбору було визначено восьмеро учасників цьогорічної програми – видавців, агентів та менеджерів з прав з Чехії, Швеції, Німеччини, Італії, Литви, Єгипту, Грузії та Перу", – повідомили в департаменті PR та комунікацій (PR & Communication Department) Мистецького арсеналу.

Для зустрічей українських та іноземних видавців, агентів та менеджерів з прав буде відведена окрема локація у просторі "Книжкового Арсеналу" 29 та 30 травня.

Book Arsenal Fellowship Program, Kyiv, Ukraine – професійна програма фестивалю "Книжковий Арсенал", яка сприяє посиленню міжнародної співпраці у книжковій сфері через встановлення прямих контактів між професіоналами з України та закордону.

Як повідомлялося, 14-й Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться у Києві 28-31 травня.

18:46 05.02.2026
Книжковий Арсенал відбудеться у Києві 28-31 травня

Книжковий Арсенал відбудеться у Києві 28-31 травня

17:28 31.05.2025
На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

На "Книжковому Арсеналі" вилучили 74 газові балончики, 12 боєприпасів та вогнепальну зброю – УДО

18:57 30.05.2025
Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

11:51 06.02.2025
Фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться 29 травня – 1 червня

Фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться 29 травня – 1 червня

18:38 07.02.2024
Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 30 травня - 2 червня в Києві

Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 30 травня - 2 червня в Києві

19:06 22.06.2023
Володимир і Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал"

Володимир і Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал"

14:50 31.03.2023
"Книжковий Арсенал" відбудеться в Києві 22-25 червня

"Книжковий Арсенал" відбудеться в Києві 22-25 червня

16:01 18.01.2022
XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня

XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня

20:42 24.06.2021
Зеленський з дружиною відвідав "Книжковий арсенал" у Києві

Зеленський з дружиною відвідав "Книжковий арсенал" у Києві

17:00 25.05.2019
На "Книжковому арсеналі" зачитали "листи з неволі" політв'язнів, в акції взяв участь Вакарчук

На "Книжковому арсеналі" зачитали "листи з неволі" політв'язнів, в акції взяв участь Вакарчук

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

"Кармен", "Маруся Чурай" і "Звуки музики": афіша Національної оперети на другу половину квітня

Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

Принц Гаррі, принцеса Анна та делегації НАТО відвідали музей війни у Києві — Савчук

Савчук: на початку війни під обстрілами кияни дивилися на цей прапор, щоб зрозуміти, чи тримається місто

Мінкультури внесло 9 будівель на Печерську і Подолі в Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток

Засновник YUNA Захур заявив про плани розвитку премії до 50 років

Стали відомі переможці музичної премії YUNA-2026

Традицію приготування "шпачків" на Городищині додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду" – експерт

Писанки, створені військовими, можуть привернути увагу до України - співкоординатор “PEACEанок”

