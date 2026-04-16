Представники восьми країн доєднаються до Book Arsenal Fellowship Program 2026 у Києві

Вісім закордонних видавців і літературних агентів візьмуть участь у Book Arsenal Fellowship Program 2026 у межах 14-го Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

"На участь у програмі Book Arsenal Fellowship Program 2026 надійшли заявки з 35 країн. За результатами конкурсного відбору було визначено восьмеро учасників цьогорічної програми – видавців, агентів та менеджерів з прав з Чехії, Швеції, Німеччини, Італії, Литви, Єгипту, Грузії та Перу", – повідомили в департаменті PR та комунікацій (PR & Communication Department) Мистецького арсеналу.

Для зустрічей українських та іноземних видавців, агентів та менеджерів з прав буде відведена окрема локація у просторі "Книжкового Арсеналу" 29 та 30 травня.

Book Arsenal Fellowship Program, Kyiv, Ukraine – професійна програма фестивалю "Книжковий Арсенал", яка сприяє посиленню міжнародної співпраці у книжковій сфері через встановлення прямих контактів між професіоналами з України та закордону.

Як повідомлялося, 14-й Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться у Києві 28-31 травня.