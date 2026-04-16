15:59 16.04.2026

Принц Гаррі, принцеса Анна та делегації НАТО відвідали музей війни у Києві — Савчук

 Батьківщина-мати та Національний музей історії України у Другій світовій війні після початку повномасштабного вторгнення Росії стали важливими точками міжнародної уваги, які регулярно відвідують іноземні делегації, військові та політичні лідери, повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

“Монумент “Батьківщина-мати” сьогодні став символом стійкості і незламності України, особливо після початку повномасштабного вторгнення”, — зазначив він.

За словами Савчука, оглядові майданчики монумента неодноразово відвідували представники іноземних урядів, міністри та очільники держав, однак конкретні імена не розголошуються з міркувань безпеки та дипломатичного протоколу. Водночас він підтвердив, що такі підйоми для делегацій регулярно організовуються.

Серед відвідувачів музею — високопоставлені міжнародні гості, зокрема Принц Гаррі, Принцеса Анна, а також представники НАТО, включно з головою Військового комітету Альянсу адміралом Роб Бауер та іншими представниками військової еліти країн-партнерів.

Як пояснив директор, такі візити відбуваються у тісній координації з державними органами, військовими структурами та дипломатичними службами. Формат може варіюватися — від офіційних протокольних зустрічей до візитів у межах програм міжнародної підтримки України.

“Для нас важливо, що музей стає місцем, де ці люди можуть глибше зрозуміти український контекст”, — наголосив Савчук.

Він підкреслив, що інтерес міжнародної спільноти до музею не є формальним: відвідувачі отримують можливість безпосередньо побачити й відчути реалії війни та трансформації українського суспільства.

Окрім роботи з міжнародними делегаціями, музей активно взаємодіє з українською аудиторією — від представників державних і військових інституцій до молоді. Зокрема, реалізуються ініціативи учнівського самоврядування та освітні програми, спрямовані на формування історичної свідомості.

Таким чином, музей сьогодні функціонує як багаторівневий суспільний простір, що виходить за межі класичної експозиції та поєднує культурну, освітню й дипломатичну складові.

 

17:42 16.04.2026
Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

15:26 16.04.2026
Савчук: на початку війни під обстрілами кияни дивилися на цей прапор, щоб зрозуміти, чи тримається місто

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

19:26 15.04.2026
Рютте оптимістично налаштований щодо фінансування програми PURL в 2026 році

19:02 15.04.2026
Рютте: Перемога зараз є далекою мрією для Путіна

13:06 15.04.2026
Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

10:40 15.04.2026
Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

09:46 15.04.2026
Європа готує "план Б" на випадок виходу США з НАТО

14:10 10.04.2026
Президент Єврокомісії зустрінеться з генсеком НАТО після його візиту до США

15:36 09.03.2026
“Шевченко мобілізує”: у Києві відбудеться історично-мистецький діалог про образ Кобзаря у часи боротьби

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

"Кармен", "Маруся Чурай" і "Звуки музики": афіша Національної оперети на другу половину квітня

Представники восьми країн доєднаються до Book Arsenal Fellowship Program 2026 у Києві

Мінкультури внесло 9 будівель на Печерську і Подолі в Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток

Засновник YUNA Захур заявив про плани розвитку премії до 50 років

Стали відомі переможці музичної премії YUNA-2026

Традицію приготування "шпачків" на Городищині додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду" – експерт

Писанки, створені військовими, можуть привернути увагу до України - співкоординатор “PEACEанок”

У заповіднику "Бабин Яр" відкрилася виставка про століття історії єврейських громад в Україні

Понад 1700 пам’яток пошкоджено внаслідок війни: у Києві стартує кампанія до Дня пам’яток історії та культури України

