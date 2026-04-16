Принц Гаррі, принцеса Анна та делегації НАТО відвідали музей війни у Києві — Савчук

Батьківщина-мати та Національний музей історії України у Другій світовій війні після початку повномасштабного вторгнення Росії стали важливими точками міжнародної уваги, які регулярно відвідують іноземні делегації, військові та політичні лідери, повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

“Монумент “Батьківщина-мати” сьогодні став символом стійкості і незламності України, особливо після початку повномасштабного вторгнення”, — зазначив він.

За словами Савчука, оглядові майданчики монумента неодноразово відвідували представники іноземних урядів, міністри та очільники держав, однак конкретні імена не розголошуються з міркувань безпеки та дипломатичного протоколу. Водночас він підтвердив, що такі підйоми для делегацій регулярно організовуються.

Серед відвідувачів музею — високопоставлені міжнародні гості, зокрема Принц Гаррі, Принцеса Анна, а також представники НАТО, включно з головою Військового комітету Альянсу адміралом Роб Бауер та іншими представниками військової еліти країн-партнерів.

Як пояснив директор, такі візити відбуваються у тісній координації з державними органами, військовими структурами та дипломатичними службами. Формат може варіюватися — від офіційних протокольних зустрічей до візитів у межах програм міжнародної підтримки України.

“Для нас важливо, що музей стає місцем, де ці люди можуть глибше зрозуміти український контекст”, — наголосив Савчук.

Він підкреслив, що інтерес міжнародної спільноти до музею не є формальним: відвідувачі отримують можливість безпосередньо побачити й відчути реалії війни та трансформації українського суспільства.

Окрім роботи з міжнародними делегаціями, музей активно взаємодіє з українською аудиторією — від представників державних і військових інституцій до молоді. Зокрема, реалізуються ініціативи учнівського самоврядування та освітні програми, спрямовані на формування історичної свідомості.

Таким чином, музей сьогодні функціонує як багаторівневий суспільний простір, що виходить за межі класичної експозиції та поєднує культурну, освітню й дипломатичну складові.