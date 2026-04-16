Савчук: на початку війни під обстрілами кияни дивилися на цей прапор, щоб зрозуміти, чи тримається місто

Державний прапор, який майорів над Національним музеєм історії України у Другій світовій війні з 24 лютого до 5 березня 2022 року та став для киян знаком того, що місто тримається під час перших обстрілів, зберегли у музеї, повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кияни дивилися на цей прапор і перевіряли: чи він досі висить. Це був знак, що ми стоїмо і боремося", — сказав він.

За словами Савчука, прапор перебував на головному флагштоці до 5 березня, 2022 року, коли його почали спускати для заміни через пошкодження тканини.

"Я вийшов на площу і побачив, як його спускають. У цей момент стало очевидно: його не можна просто списати чи замінити", — зазначив директор музею. Значення прапора на той момент уже виходило за межі державного символу.

"Він став свідком перших обстрілів і частиною історії. Тому для мене це було принципове рішення", — додав Савчук.

У 2023 році стяг інтегрували в експозиційний простір разом із бойовими прапорами підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.