Мінкультури внесло 9 будівель на Печерську і Подолі в Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток
Міністерство культури України внесло дев’ять будівель у Печерському і Подільському районах Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Згідно з наказом Мінкультури від 15 квітня №495, до об’єктів культурної спадщини, які занесені до Держреєстру, належать:
- Печерське міське парафіяльне училище, де містилася Третя Київська школа прапорщиків (1901‒1902 рр., Бутишев пров., 11);
- Житловий будинок київських міщан Михайленкових (1820-ті pp., пров. Воздвиженський, 11);
- Будівля Київської духовної семінарії, споруджена за ініціативою митрополита Євгенія (1828-1830 рр., вул. Костянтинівська, 5);
- Міська садиба купця І. Бліндера (кін. ХІХ – поч. ХХ ст., вул. Нижній Вал, 19-21);
- Будинок, в якому у 1899-1916 рр. містився готель "Бліндер" (1889 р., вул. Нижній Вал, 19-21 ("Б"));
- Житловий будинок із крамницями (1839 р., вул. Нижній Вал, 19-21 (літ. А));
- Будівля вальцьового борошномельного млина (1894 р., вул. Нижній Вал, 19-д);
- Будівля складу вальцьового борошномельного млина (1894 р., вул. Нижній Вал, 19/21 г);
- Будівля контори у справах вальцьового борошномельного млина (1892 р., вул. Нижній Вал, 19).