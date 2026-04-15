Засновник YUNA Захур заявив про плани розвитку премії до 50 років

У Національному палаці мистецтв “Україна” 15 квітня відбулася ювілейна, 15-та церемонія вручення Національної музичної премії YUNA-2026, під час якої оголосили переможців, повідомляє журналіст відділу "Культура" інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна”.

“П’ятнадцять років — це мало. Ми плануємо дойти як мінімум до “золотого” ювілею — до 50 років. Це дорого і ми фактично втрачаємо гроші, але підтримуємо українську музику”, — сказав засновник премії Мохаммад Захур в ексклюзивному коментарі агентству.

За його словами, премія орієнтується виключно на українську музику після 2014 року, а особливо після 2022-го, повністю відмовилася від російськомовного контенту.

“Ми орієнтуємося тільки на українську музику. Раніше була і російськомовна, але ми від цього відійшли”, — додав він.

Церемонію відкрила Jamala. На сцені також виступив Ансамбль ЗСУ з мегаміксом хітів року, а спеціальний номер представила Тіна Кароль. Крім того, відбулася прем’єра — Анна Трінчер виконала новий трек “Твоя мама”.

Захід було перервано через повітряну тривогу, яка тривала 1 годину 33 хвилини, у зв’язку з чим глядачі та учасники залишили зал відповідно до вимог безпеки.

Серед переможців — Артем Пивоваров, ADAM & Sasha Norova, Alena Omargalieva, The Maneken, Jerry Heil, MONATIK, TVORCHI, Ziferblat та інші.

Премія YUNA заснована у 2011 році та щороку відзначає досягнення українських артистів і представників музичної індустрії.