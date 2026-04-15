Інтерфакс-Україна
Культура
23:40 15.04.2026

Стали відомі переможці музичної премії YUNA-2026

1 хв читати
Фото: Ольга Левкун

У Національному палаці мистецтв “Україна” 15 квітня оголосили переможців ювілейної, 15-ї Національної музичної премії YUNA-2026, повідомляє журналіст відділу "Культура" інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна”.

Переможцями YUNA-2026 стали:

“Найкращий дует/колаборація” — ADAM & Sasha Norova — “AY AY”;

“Найкращий виконавець” — Артем Пивоваров;

“Найкраща виконавиця” — Alena Omargalieva;

“Найкращий поп-гурт” — The Вуса;

“Найкращий рок-гурт” — Ziferblat;

“Найкращий альбом” — The Maneken — “Nova Era”;

“Найкраща пісня” — Drevo — “Смарагдове небо”;

“Найкраща пісня до фільму” — Jerry Heil, MONATIK та Eugen Khmara — “Вимолив” (OST “Відпустка наосліп”);

“Найкраща нова версія” — TVORCHI — “Мила моя” (кавер на Володимира Івасюка);

“Найкращий відеокліп” — Jerry Heil — “Додай гучності (12 Points)”;

“Відкриття року” — Кажанна;

“Найкращий менеджмент артиста” — лейбл POMITNI;

“Найкраща концертна подія” — Артем Пивоваров — “7 шоу в Палаці спорту”.

Премія YUNA заснована у 2011 році та щороку відзначає досягнення українських артистів і представників музичної індустрії.

Теги: #культура #jerry_heil #пивоваров #yuna_2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА