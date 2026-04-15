Стали відомі переможці музичної премії YUNA-2026
У Національному палаці мистецтв “Україна” 15 квітня оголосили переможців ювілейної, 15-ї Національної музичної премії YUNA-2026, повідомляє журналіст відділу "Культура" інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна”.
Переможцями YUNA-2026 стали:
“Найкращий дует/колаборація” — ADAM & Sasha Norova — “AY AY”;
“Найкращий виконавець” — Артем Пивоваров;
“Найкраща виконавиця” — Alena Omargalieva;
“Найкращий поп-гурт” — The Вуса;
“Найкращий рок-гурт” — Ziferblat;
“Найкращий альбом” — The Maneken — “Nova Era”;
“Найкраща пісня” — Drevo — “Смарагдове небо”;
“Найкраща пісня до фільму” — Jerry Heil, MONATIK та Eugen Khmara — “Вимолив” (OST “Відпустка наосліп”);
“Найкраща нова версія” — TVORCHI — “Мила моя” (кавер на Володимира Івасюка);
“Найкращий відеокліп” — Jerry Heil — “Додай гучності (12 Points)”;
“Відкриття року” — Кажанна;
“Найкращий менеджмент артиста” — лейбл POMITNI;
“Найкраща концертна подія” — Артем Пивоваров — “7 шоу в Палаці спорту”.
Премія YUNA заснована у 2011 році та щороку відзначає досягнення українських артистів і представників музичної індустрії.