Інтерфакс-Україна
Культура
18:37 15.04.2026

Традицію приготування "шпачків" на Городищині додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Традицію приготування "шпачків" на Городищині додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини
Фото: Мінкультури

Міністерство культури України включило "Традицію приготування "шпачків" на Городищині" в Черкаській області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

"Шпачки" – це невеликі (3-5 см) смажені пиріжки з картопляною начинкою, обсмажені з двох боків на сковорідці в олії до золотистого кольору, присмачені часниково-олійною поливкою. Їх подають як окрему страву або додаток до перших страв", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що ця кулінарна традиція побутує в місті Городище на Черкащині та в населених пунктах Городищенської громади: селах Валява, Петропавлівка, Дирдин, Хлистунівка, Ксаверове, Цвіткове, Калинівка, Орловець, Набокове; а також у сусідніх громадах – селі Старосілля Мліївської громади та смт Вільшана Вільшанської громади. Крім того, подібні традиції можуть практикуватися в Корсунь-Шевченківському, Канівському та Черкаському районах.

"Історія страви сягає давніх часів. Раніше "шпачки" мали обрядове значення – їх готували на релігійні свята, зокрема на Сорок Святих, Стрітення та Вознесіння, а також під час поминальних днів. Сьогодні ці традиції частково збереглися, передусім у поховально-поминальних обрядах", – розповіли в міністерстві.

Зокрема, у складні історичні періоди, під час голодомору та в післявоєнні роки, саме завдяки простоті інгредієнтів і приготування "шпачки" допомагали родинам пережити нестачу їжі, їх використовували як альтернативу хлібу або як самостійну страву.

"Нині "шпачки" залишаються традиційною родинною стравою, яку готують на свята, поминальні обіди та в повсякденному житті. Кожна родина має власні рецепти, але форма і розмір пиріжків залишаються незмінними. Традиція приготування "шпачків" має не лише кулінарне, а й соціальне значення: вона об’єднує сім’ї, зберігає історичну пам’ять і передається з покоління в покоління", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області. У листопаді 2025 року до переліку додано: традиції і практику просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис; культуру побутування бувальщин про конотопську відьму. В січня 2026 року до переліку внесено: "Культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині"; "Традиція приготування та споживання киселиці у лемківській спільноті"; "Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення".

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України був започаткований у 2012 році. Загалом до нього уже внесли 120 елементів.

