Кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду" – експерт

Закриття кінотеатру у столичному ТРЦ "Магелан" є частиною трансформації ритейл-ринку, адаптації форматів до "економіки досвіду", вважає директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

"Офіційна причина, озвучена мережею, – закінчення терміну оренди приміщення. Після закриття локації в "Магелані" (у середу останній день роботи – ІФ-У) мережа "Лінія Кіно" фокусується на своєму єдиному закладі, що залишився, – у ТРЦ Cherry Mall (Вишневе Київської обл.). Це закриття є частиною ширшої трансформації ритейл-ринку, де старіші кінозали поступаються місцем новим форматам або проходять повну реконцепцію", – прокоментувала Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зараз всі кінотеатри проходять етап адаптації до "економіки досвіду". З одного боку, ринок демонструє відновлення: у 2024-2025 рр. обсяги демонстрації фільмів в Україні перевищили 5,3 млрд грн. Проте класична модель прокату переживає кризу: 2025 рік став одним із найслабших за касовими зборами у світі (не враховуючи пандемію), оскільки глядачі стали вибагливішими до контенту.

Локтіонова виділила акценти, на яких у найближчі роки можуть фокусуватися мережі кінотеатрів. Серед них – преміалізація, а саме створення VIP-залів, покращений сервіс (меню ресторану в залі), щоб конкурувати зі стрімінгами; альтернативний контент (показ не лише фільмів, а й трансляцій спортивних подій, концертів, кіберспортивних турнірів), документалістика та жанрове кіно, що відповідають актуальним настроям суспільства.

