17:57 15.04.2026

Кінотеатри проходять адаптацію до "економіки досвіду" – експерт

Закриття кінотеатру у столичному ТРЦ "Магелан" є частиною трансформації ритейл-ринку, адаптації форматів до "економіки досвіду", вважає директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

"Офіційна причина, озвучена мережею, – закінчення терміну оренди приміщення. Після закриття локації в "Магелані" (у середу останній день роботи – ІФ-У) мережа "Лінія Кіно" фокусується на своєму єдиному закладі, що залишився, – у ТРЦ Cherry Mall (Вишневе Київської обл.). Це закриття є частиною ширшої трансформації ритейл-ринку, де старіші кінозали поступаються місцем новим форматам або проходять повну реконцепцію", – прокоментувала Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зараз всі кінотеатри проходять етап адаптації до "економіки досвіду". З одного боку, ринок демонструє відновлення: у 2024-2025 рр. обсяги демонстрації фільмів в Україні перевищили 5,3 млрд грн. Проте класична модель прокату переживає кризу: 2025 рік став одним із найслабших за касовими зборами у світі (не враховуючи пандемію), оскільки глядачі стали вибагливішими до контенту.

Локтіонова виділила акценти, на яких у найближчі роки можуть фокусуватися мережі кінотеатрів. Серед них – преміалізація, а саме створення VIP-залів, покращений сервіс (меню ресторану в залі), щоб конкурувати зі стрімінгами; альтернативний контент (показ не лише фільмів, а й трансляцій спортивних подій, концертів, кіберспортивних турнірів), документалістика та жанрове кіно, що відповідають актуальним настроям суспільства.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

