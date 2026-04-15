Писанки, створені військовими, можуть привернути увагу до України - співкоординатор “PEACEанок”

У Музеї писанкового розпису в Коломиї 15 квітня відкрили виставку “PEACEАНКИ” до Великодня, у межах якої 12 митців представили авторські писанки, створені на основі особистого досвіду війни та внутрішньої трансформації, повідомляють “Культурні сили”.

“Такі виставки можуть привернути увагу до України, адже ці писанки створили художники-військовослужбовці. Це дає можливість побачити Україну з боку військовослужбовця-українця, з боку його творчої складової”, - сказав у ексклюзивному коментарі для “Інтерфакс-Україна” координатор проєкту, військовослужбовець, учасник платформи “Культурні сили”, художник-живописець та театральний керівник Іван Михайлов.

За його словами, проєкт об’єднав 12 художників - 10 військовослужбовців, одну військовослужбовицю та одного цивільного митця, художника Антона Логова.

Як зазначається, кожна писанка є особистим символом автора, в якому закладені переживання, роздуми та цінності - страхи, вподобання, якорі надії та стійкості, а також віра в перемогу.

Частина робіт натхненна знайомими місцями дитинства, першою підкореною вершиною Карпат чи квіткою едельвейса. Для інших авторів важливим було закарбувати образи рідних - бабусі, дружини чи доньки. Окремі писанки також відображають тяглість визвольної боротьби українців, циклічність життя та вразливість культурної спадщини.

“Традиційна писанка з традиційним символом завжди буде, і ці традиції передаються, вони навряд чи змінюються, але зараз ми маємо показати це сучасною мовою, донести сучасні меседжі”, - сказав Михайлов у ексклюзивному коментарі для “Інтерфакс-Україна”.

Він повідомив, що ідея проєкту виникла напередодні цьогорічного Великодня, коли військовий капелан Олекс Сокіл, учасник платформи “Культурні сили”, приніс військовий ящик від запалів із 12 слотами.

“З’явилася ідея, що це може бути цікавий ящик для мистецьких писанок. Символізм у тому, що військо, символом якого є цей військовий ящик, зберігає те цінне, сакральне, мистецьке, те, що є в Україні, в українстві, в українському дусі”, - зазначив Михайлов у ексклюзивному коментарі агенству.