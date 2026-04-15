17:15 15.04.2026

У заповіднику "Бабин Яр" відкрилася виставка про століття історії єврейських громад в Україні

Проєкт "Українсько-єврейське століття: фото та історії від 1920 до 2025" презентували у виставковому центрі "Жива пам’ять" Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Як повідомляють організатори виставки в пресрелізі, експозиція приурочена до Дня пам’яті Катастрофи і героїзму європейського єврейства (Йом га-Шоа).

Основою виставки стала колекція міжнародного інституту Centropa, сформована за результатами дослідження 2001–2007 років. Проєкт базується на 1400 годинах записаних свідчень та близько 3000 оцифрованих сімейних фотографій і документів 264 літніх євреїв України. Окремий блок охоплює події від Голодомору та Голокосту до сучасної повномасштабної війни, зокрема через роботи Максима Левіна та Едварда Серотти.

"Ця виставка показує, що євреї завжди були частиною української нації. Ми разом переживали і Голодомор, і Голокост, і зараз переживаємо сучасну війну. Це проєкт про наше спільне життя та співжиття культур", - наводяться в повідомленні слова директорки заповідника Рози Тапанової.

Окрім візуальної частини, експозиція розповідає про видатних єврейських письменників України - від Шмуеля Йосефа Агнона до Каті Петровської. У межах відкриття також відбувся показ та обговорення анімаційного фільму Таля Кантора "Лист до свині", номінованого на премію "Оскар".

Виставка, організована за підтримки Посольства Ізраїлю в Україні та інституту Centropa, триватиме до 30 червня 2026 року. Вхід для відвідувачів вільний.

Відвідати виставку можна з 11:00 по 18:00 за адресою вул. Юрія Іллєнка, 46А, Київ. Вхід вільний.

